Genoíno critica líderes e inclui o irmão Guimarães

Foto: Salu Parente/Partido dos Trabalhadores/divulgação Guimarães e Genoíno na inauguração da Galeria dos Líderes da Bancada do PT na Câmara dos Deputados, em 2011

Ex-presidente do PT, José Genoino (PT) criticou parlamentares do PT que exercem função de liderança no Congresso Nacional, inclusive o irmão dele, José Guimarães (PT), assim como o novo líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, Odair Cunha (PT-MG), e Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado.

Ele foi indagado sobre a entrevista de Odair ao O Globo segundo a qual Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, não atrapalha o governo Lula. "Ele é aliado do governo. Não atrapalha em nada os interesses e a aprovação dos projetos centrais", disse o líder petista.

"Eu divirjo, Mauro, tanto da liderança da bancada, do Odair, como divirjo da liderança do governo na Câmara e no Senado. Esses líderes estão fazendo uma disputa rebaixada, de baixa intensidade. Temos de elevar a temperatura. A força do Lula, a base que o Lula tem exigiria que a gente fosse mais combativo, mais ousado, é minha postura crítica a essas lideranças no Congresso", disse Genoino ao programa Fórum Café, apresentado por Mauro Lopes.

"Lula deveria fazer sinalização de polarização, de enfrentamento, mas ele está fortalecendo a ideia da ampla negociação e conciliação", defendeu.

Ao O POVO, Guimarães respondeu que papel dele não é travar disputa. "A liderança do governo dá resultados, aprova os projetos de interesse da reconstrução do Brasil. Esse é meu papel na Câmara: aprovar as matérias de interesse do governo. E eu tenho aprovado todas. Disputa política quem faz é o PT. Eu penso que a minha responsabilidade... Penso não, eu faço aquilo que é necessário para o Brasil e para o governo do presidente Lula".