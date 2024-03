Supremo volta a julgar descriminalização do porte de drogas

Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF Sessão plenária do Supremo Tribunal Federal (STF)

O julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal será retomado na próxima quarta-feira, 6. O tema foi incluído na pauta da sessão pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso.

O plenário discute o assunto desde 2015, quando três dos 11 ministros votaram pela descriminalização do porte de maconha para consumo próprio, mantendo como crime a comercialização dessa e de outras drogas. Hoje, o processo conta com cinco votos favoráveis e um contrário.

A ação está a um voto de atingir maioria favorável no plenário. Os ministros ainda precisam definir critérios específicos, como a quantidade de maconha para diferenciar o usuário do traficante de drogas.

O caso, que julga a constitucionalidade do artigo 28 da Lei das Drogas (Lei 11.343/2006), volta ao plenário após o fim do prazo do pedido de vista, em agosto de 2023, do ministro André Mendonça.

Até então, já votaram durante o julgamento seis ministros.

Gilmar Mendes foi favorável à descriminalização de qualquer droga para uso pessoal em 2015 e, em agosto de 2023, reajustou o voto, restringindo a decisão ao porte de maconha.

Edson Fachinvotou pela descriminalização apenas do porte de maconha, considerando inconstitucional a punição de pessoas que portem a droga para consumo próprio.

Luís Roberto Barroso votou a favor e propôs o limite de porte de 25 gramas de cannabis, critério adotado por Portugal. Caso essa seja a quantidade permitida, 31% dos processos por tráfico de drogas com apreensão de maconha poderiam ser reclassificados como porte pessoal e 27% dos condenados poderiam ter os julgamentos revistos.

Alexandre de Moraes, favorável, propôs o limite de até 60 gramas para o porte de maconha de uso pessoal.

Rosa Weber, hoje aposentada, votou pela liberação do porte de maconha. Por ter assumido a vaga dela, o ministro Flávio Dino não vota no caso.

Cristiano Zanin abriu divergência e deu o primeiro voto contra a descriminalização do porte de maconha. Para ele, o porte e o uso pessoal devem continuar sendo crimes.

A atual legislação que criminaliza o porte de drogas para consumo pessoal, submetendo o usuário a inquérito policial, denúncia e processo judicial, poderá ser alterada.

Hoje, apesar de não prever prisão, a lei estabelece o cumprimento de penas alternativas, como a prestação de serviços à comunidade.