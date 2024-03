Augusta sobre candidatura do PT em Fortaleza: "Estamos quase chegando nessa definição"

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,02.02.2024: Senadora Augusta Brito. Retorno da Assembleia com a vice- governadora Jade Romero.

A senadora Augusta Brito (PT-CE) afirmou que o PT está perto de escolher seu candidato ou candidata à Prefeitura de Fortaleza. Em entrevista ao programa Conexão Assembleia, a ex-deputada estadual afirmou que o Partido dos Trabalhadores tem o privilégio de apresentar cinco nomes na pré-campanha, algo que considera engrandecedor. Ela parabenizou os pré-candidatos Artur Bruno, assessor especial de assuntos municipais da Casa Civil; Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece); Guilherme Sampaio, vereador licenciado e deputado estadual em exercício; Larissa Gaspar, deputada estadual; e Luizianne Lins, deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza.

"Nós temos cinco pré-candidatos só em um partido. Isso para mim é engrandecedor. Que seja para a discussão nos debates internos, que seja para a construção do candidato que vá sair, ou candidata, que acredito que vá sair fortalecido também, porque isso acontece agora antes, na pré-candidatura, mas depois todo mundo se junta e vai defender o nome que foi escolhido democraticamente", comentou a congressista em entrevista à jornalista Kézya Diniz.

"Esse processo dentro do PT acho que engrandece, realmente, essa questão eleitoral. E acredito que vá acontecer o mais rápido possível, até porque nós estamos aí quase chegando nessa definição. Mas eu parabenizo todos os cinco pré-candidatos que tiveram coragem de colocar seu nome, estão defendendo sobretudo as suas ideias, construindo um consenso e acredito que esse consenso vá sair através do nosso ministro Camilo, através do nosso governador Elmano de Freitas, enfim, do nosso presidente do partido, Conin", complementou.

Ao longo da entrevista, Augusta fez deferências a Camilo Santana, a quem classificou como principal líder dela. Ela exerce mandato de senadora no Congresso Nacional como resultado de ter sido escolhida por Camilo para a primeira suplência na chapa em que o ex-governador concorreu ao Senado. Camilo é ministro da Educação desde o primeiro dia do terceiro governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O ministro cearense tem preferência aberta pelo presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado estadual Evandro Leitão. Evandro e Luizianne Lins, deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, protagonizam a disputa interna no petismo cearense.

O ex-presidente do Ceará Sporting Club transita pelas tendências internas do PT angariando apoios, o que já conseguiu no Movimento PT, grupo liderado pelo deputado federal José Airton, assim como no Campo Democrático do deputado José Guimarães (PT), liderança que contabiliza maioria no PT cearense.

Luizianne não demonstra disposição de abrir mão da disputa para Evandro ser o candidato. A petista entende que o processo deve ser decidido com a manifestação mais direta possível dos filiados ao PT de Fortaleza, isto é, por meio de disputa em prévias. Ela entende que um acordo ou o Encontro Municipal, quando delegados são eleitos para manifestar a decisão do Diretório Municipal, são modalidades de definição com maior probabilidade de beneficiarem Evandro.

Embora tenha sido candidata em todas as eleições ao Executivo municipal neste século, à exceção de 2012, porque a legislação impede a disputa de um terceiro mandato, a petista argumenta que em 2016 e em 2020 foi candidata como resultado de um imperativo moral que se impunha àquele momento: a defesa do PT em período de fragilidade no cenário nacional.

Em 2016, a então presidente Dilma Rousseff (PT) foi deposta pelo Congresso Nacional. Em 2018, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi condenado e preso no âmbito da operação Lava Jato. Em 2020, com o governo de Jair Bolsonaro (PL), o cenário também era adverso.

Luizianne então afirma que foi fiel ao PT durante as agruras, razão pela qual não obteve rendimento aguardado nas urnas: ela ficou em terceiro lugar em 2016 e em 2020, fora dos segundos turnos, disputados por Capitão Wagner e Roberto Cláudio (PDT), ex-prefeito, e Capitão Wagner e José Sarto (PDT), este atual prefeito da Cidade. Quando o panorama é de bonança, com o PT no controle do Governo do Ceará e do Governo Federal, com Elmano de Freitas e Lula, a petista entende ser merecedora de concorrer ao cargo.

Líder do governo Lula na Câmara dos Deputados e aliado de Camilo, José Guimarães (PT) afirmou ao O POVO que o martelo deve ser batido até a semana que vem. "Aguardamos a chegada do governador para a gente bater o martelo com a direção municipal de Fortaleza. Não tem nada ainda resolvido, mas a tendência é que a decisão seja apressada nos próximos 15 dias". O POVO procurou Luizianne Lins e atualizará a matéria tão logo haja retorno.