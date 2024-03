Ex-comandantes confirmam reuniões sobre minuta golpista com aliados de Bolsonaro

Foto: Alan Santos/Presidência da República GENERAL Freire Gomes foi comandante do Exército no governo Bolsonaro

Sob condição de testemunha, o ex-comandante do Exército e general da reserva Marco Antônio Freire Gomes afirmou em depoimento à Polícia Federal que presenciou reuniões de discussão sobre a chamada “minuta do golpe”, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Evidências desses encontros já haviam sido apuradas pela PF.

No total, foram mais de sete horas de depoimento na última sexta-feira, 1º, no que consiste no relato mais longo de toda a operação Tempus Veritatis, que investiga a tentativa de golpe de Estado. Gomes teria respondido a todas as perguntas dos policiais.

O teor do depoimento de Freire Gomes bate com o que foi relatado durante a oitiva do ex-comandante da Aeronáutica no governo, tenente-brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Junior. Segundo a CNN, fontes da PF afirmam ele teria participado de tais reuniões sobre os termos da minuta do golpe.

O depoimento do tenente-brigadeiro foi realizado no último dia 16 de fevereiro, duas semanas antes da oitiva do ex-comandante do Exército. Ambos foram ouvidos como testemunhas. Os relatos de Baptista Junior teriam ajudado a embasar as perguntas para Freire Gomes.

Ainda conforme a CNN, a oitiva, mantida sob sigilo, do ex-comandante da Aeronáutica detalhou pelo menos dois encontros que visavam articular formas de manter Jair Bolsonaro como presidente, desconsiderando o resultado das eleições de 2022 vencidas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Após as eleições de 2022, um dos encontros teria reunido toda a cúpula do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.

As declarações dos dois ex-comandantes fortalecem o que foi dito pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, em delação premiada.

Segundo a PF, apesar de ter conhecimento, Freire não teria aderido à trama golpista. A hipótese é reforçada por um comentário do ex-candidato a vice de Bolsonaro, general Walter Braga Netto, que xingou Gomes, chamando-o de “cagão”, pela recusa.

Por supostamente também não ter aderido à trama golpista, Baptista Junior foi atacado por bolsonaristas e militares aliados do ex-presidente. O tenente-brigadeiro tem feito publicações nas redes sociais com tom de indiretas. "A ambição derrota o caráter dos fracos", consta em uma delas.

Após o relato, Freire Gomes ainda foi acusado de “traidor” pelos bolsonaristas. No geral, o depoimento do ex-comandante foi considerado esclarecedor pela PF. Ele teria respondido perguntas sobre temas como a ação de superiores e o papel do Ministério da Justiça à época. Demais detalhes são sigilosos.

As informações ainda deverão ser cruzadas com uma nova oitiva de Mauro Cid, com quem o ex-comandante trocou diversas mensagens. Dentre esses envios, está o que confirma uma suposta participação de Jair Bolsonaro na elaboração da minuta, que teria “mexido e reduzido o texto”.

A PF estabeleceu o mês de julho como prazo para a apresentação dos relatórios finais dos inquéritos contra Jair Bolsonaro. Ao todo, as datas se referem a três investigações, que devem ser finalizadas na seguinte sequência: a apuração da falsificação de cartões de vacina, o caso das joias da Arábia Saudita e, mais recente, a acusação de tentativa de golpe de Estado.

As informações são da jornalista Bela Megale, do O Globo. A investigação sobre o cartão de vacinação deverá ser a primeira a ser finalizada, pela falta de alguns documentos e provas nas demais. No caso das joias, faltam dados a serem conseguidos por meio da cooperação internacional firmada com os Estados Unidos, país onde as peças foram comercializadas.

Em relação à investigação sobre a tentativa de golpe, a expectativa é alta para os resultados. A própria defesa do ex-presidente teme uma possível prisão apenas em relação a esse caso. A demora se deve a novos elementos - vídeos, imagens e falas -, que surgiram e levaram a uma ampliação da investigação, com relatório final esperado inicialmente para o fim do ano passado.