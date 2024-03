De volta ao Ceará, Elmano tem reuniões no Abolição e lançará novo programa de segurança

Foto: Carlos Gibaja/Governo do Ceará Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), em reunião no Palácio da Abolição ao retornar de check-up médico em São Paulo

Após uma semana em São Paulo para cuidar da saúde, Elmano de Freitas (PT) retornou ao Ceará nesta terça-feira, 5. Ao O POVO, a assessoria do governador informou que ele cumpriria "agendas no Palácio [da Abolição] com reuniões internas".

Em publicação nas redes sociais, o chefe do Executivo cearense compartilhou vídeo de uma reunião presencial com o CEO da multinacional ArcelorMittal Pecém, Erick Torres Bispo, e o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante.

"No encontro conversamos sobre as ações desenvolvidas em 2023 na siderúrgica, instalada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, e sobre os novos investimentos previstos para 2024 no Ceará", escreveu nas redes sociais.



Já nesta quarta-feira, 6, Elmano participará do lançamento do Programa Segurança no Ponto. Conforme informado pela assessoria do Governo, a solenidade ocorrerá no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza, a partir das 9 horas. Além de Elmano, representantes das Forças de Segurança do Estado estarão na ocasião.

O programa tem o intuito de reduzir roubos e outros crimes nas paradas de ônibus de Fortaleza. Para isso, a ação contará com reforço policial nos períodos de maior movimentação nesse locais, onde serão viabilizados ciclopatrulhamento, motopatrulhamento e policiamento em viaturas.

Os espaços que integram o programa foram definidos com base em estatísticas apresentadas pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).

Boletim médico

Questionada sobre o boletim médico do atual estado de saúde do governador, a assessoria de Elmano informou que, por enquanto, o quadro não será divulgado. No dia 27 de fevereiro, ele anunciou que estava em São Paulo para realizar check-up médico como parte do tratamento de uma pneumonia. Durante esse período, ele trabalhou de forma remota.

Esta não foi a primeira vez que o governador teve problemas de saúde durante a gestão. Em 13 de dezembro, ele se afastou das atividades do Abolição por apresentar "rouquidão e sintomas gripais". No período, o gestor também cumpriu a agenda de forma online. Três dias depois, ele compareceu ao ato de filiação ao PT do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado estadual Evandro Leitão.

O quadro de saúde de Elmano apresentou uma piora quando ele foi diagnosticado com pneumonia, em 15 de janeiro. O fato ocorreu após indisposição em um evento de entrega de viaturas aos Bombeiros, fazendo-o cancelar compromissos das horas seguintes.

A situação também fez cancelar o bate-papo com o governador, realizado de forma online. Contudo, na mesma semana, Elmano foi ao lançamento da pedra fundamental do primeiro campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Nordeste, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e representantes da sigla petistas.

Uma segunda ida ao hospital ocorreu em 29 de janeiro, por “forte indisposição”. O chefe do Executivo estadual seguiu sob observação por orientação médica até o dia 5 de fevereiro, quando recebeu alta hospitalar.

Nesse período de retorno gradual, despachos internos e reuniões virtuais foram realizadas de casa. O retorno oficial só ocorreu no dia 19 de fevereiro até o anúncio de atividades remotas por conta de viagem para check-up médico em São Paulo uma semana depois.