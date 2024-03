Freire Gomes diz à PF que manteve acampamento no QG do Exército a pedido de Bolsonaro

Foto: Alan Santos/Presidência da República FREIRE Gomes comandou o Exército durante o governo Bolsonaro

No depoimento que prestou à Polícia Federal na última sexta-feira, 1º, o general e ex-comandante do Exército Marco Antonio Freire Gomes alegou não ter interferido na manutenção do acampamento golpista montado em frente ao Quartel-General de Brasília a mando do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Apoiadores do ex-mandatário começaram a montar estruturas em torno de QGs logo após o resultado das eleições presidenciais, realizadas em outubro de 2022 e vencidas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As equipes de bolsonaristas solicitaram intervenção dos militares para manter o ex-presidente no poder, a despeito do resultado das urnas.

Em 11 de novembro de 2022, Freire Gomes e os então comandantes da Marinha, Almir Garnier, e da Aeronáutica, Carlos de Almeida Baptista Junior, tinham assinado um comunicado intitulado “Às Instituições e ao Povo Brasileiro”. A nota nomeava os acampamentos bolsonaristas de “manifestações populares”.

“São condenáveis tanto eventuais restrições a direitos, por parte de agentes públicos, quanto eventuais excessos cometidos em manifestações que possam restringir os direitos individuais e coletivos ou colocar em risco a segurança pública; bem como quaisquer ações, de indivíduos ou de entidades, públicas ou privadas, que alimentem a desarmonia na sociedade”, diz trecho da nota.

Quase dois meses depois, no dia 29 de dezembro, às vésperas do fim do mandato do ex-presidente, o general Gustavo Henrique Dutra, que à época estava à frente do Comando Militar do Planalto, determinou que o acampamento no QG de Brasília fosse desmontado.

A justificativa era de que o desmonte evitaria o confronto entre apoiadores de Bolsonaro e eleitores de Lula, que começavam a chegar à capital federal para acompanhar a posse do presidente eleito.

O pedido, no entanto, foi barrado por Freire Gomes. Na mesma data, ele ligou para o general e proibiu qualquer interferência no acampamento. Conforme disse à PF, a mando do ex-presidente Bolsonaro.

O depoimento do general acerca dos acampamentos é um dos pontos de colisão da investigação que apresenta mais uma ligação entre o ex-presidente e a suposta tentativa de golpe de Estado. A declaração do ex-comandante do Exército é considerada crucial para as investigações.

De acordo com fontes ligadas à PF, os esclarecimentos do general, de Baptista Júnior e a delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, são complementares.

O depoimento de Freire Gomes

Na última sexta-feira, 1°, o general Freire Gomes trouxe revelações sobre a tentativa de golpe. De acordo com ele, Bolsonaro e o ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira teriam apresentado dois documentos com o roteiro dos atos golpistas. A iniciativa de Bolsonaro foi confirmada às autoridades pelo comandante da Aeronáutica, de acordo com a jornalista Míriam Leitão, do jornal O Globo.

A declaração corresponde com a apreensão realizada pela PF no gabinete de Jair Bolsonaro dentro da sede do PL. Durante a deflagração da operação Tempus Veritatis, a polícia encontrou uma minuta de teor golpista que previa a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O documento foi mencionado por Freire Gomes, o que reforça o depoimento prestado pelo militar.

De acordo com o relato do general, além de mostrar a minuta pessoalmente, Bolsonaro chamou o general Estevam Theophilo ao Palácio da Alvorada para apresentar o “firme propósito de implementar o que estava escrito”. Theophilo é comandante do Coter, o Comando das Operações Terrestres.

Às autoridades, o número um do Coter disse que foi à reunião no Alvorada a mando de Freire Gomes. Contudo, o general negou a informação à PF e disse que a ordem não partiu dele.



