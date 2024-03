Já de olho no 2º turno, Wagner vai à Câmara e se encontra com Gardel e "possíveis aliados"

Foto: Guilherme Gonsalves/O POVO Capitão Wagner (União), o deputado estadual Sargento Reginauro (União) e o vereador Adail Júnior (PDT)

O pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil), em ritmo de pré-campanha, visitou nesta terça-feira, 5, a Câmara Municipal (CMFor). Acompanhado do deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil), ele teve um encontro "institucional" com o presidente da Casa, o vereador e aliado do prefeito José Sarto (PDT), Gardel Rolim (PDT), e cumprimentou diversos parlamentares presentes, além de tratativas internas partidárias.

Ao O POVO, Wagner disse que aproveitou a oportunidade para rever vereadores colegas durante o seu período no Legislativo Municipal e também conversar com aliados e possíveis apoiadores em um eventual segundo turno.

"Primeiro matar saudade dos amigos, rever aqui vários vereadores que foram vereadores comigo durante o período que eu passei. Momento de muita satisfação. Conversar com nossos aliados, conversar com possíveis aliados para o futuro no segundo turno", disse.



De acordo com o ex-secretário da Saúde de Maracanaú, que deixou a pasta para focar em sua pré-candidatura em Fortaleza, o diferencial da eleição de 2024 será o de conseguir alinhar mais forças no segundo turno.

"Acho que o diferencial dessa eleição é a capacidade de aglutinar, a nível de segundo turno, os candidatos que lá chegarem e tiverem essa capacidade de aglutinação, sem dúvida nenhuma terão mais possibilidades de êxito", afirmou.

Após reuniões na Câmara, Reginauro avaliou positivamente os encontros com Wagner e aliados, além de reuniões com "outros colegas sobre apoio no segundo turno".

Conversas com partidos e pré-candidatos

Wagner afirmou que tem aberto um canal de diálogo com muitos partidos, tanto a nível local como a nível nacional, pensando em costurar políticas. Ele, porém, disse ter receio de tornar público os nomes das siglas por temer "retaliação" da Prefeitura de Fortaleza e Governo do Estado.

O pré-candidato também disse estar em conversas com outros postulantes já lançados na capital cearense e acha que até junho, fim das convenções, pode se ter "surpresa" e diminuição de candidaturas.