PSB filia dirigentes sindicais e empresariais no Ceará

Foto: FÁBIO LIMA Senador Cid Gomes, ex-governadora Izolda Cela e 40 prefeitos se filiaram ao PSB em 4 de fevereiro

Após a filiação do senador Cid Gomes e de 40 prefeitos, o PSB Ceará integrará uma nova gama de adeptos à sigla neste sábado, 9. O ato será realizado no Salão Iracema do Marina Park Hotel em Fortaleza, com presença confirmada do presidente nacional do partido, Carlos Siqueira.

Segundo comunicado, o foco é na capital cearense. Serão filiadas lideranças “classistas, empresariais e sindicais do município de Fortaleza”. Na Cidade, o partido ainda não fechou uma pré-candidatura.

Existe a discussão sobre uma concorrente feminina pelo partido. Esse nome seria lançado como vice numa chapa encabeçada pelo PT. Dentre as cogitadas para a aliança, está a ex-governadora Izolda Cela, recém filiada ao partido.

Sobre uma candidatura além do PT, uma fonte que pediu para não ser identificada afirmou ao O POVO que “pode acontecer”, mas para isso é preciso definir um nome que seja consenso. “Como muitos que poderiam estão pendurados no PDT, essa missão se torna mais difícil”, afirmou a fonte, alegando que, nessa situação, a preferência segue com o nome de Izolda.



A nova gama de filiações ocorre após o evento que integrou Cid Gomes no partido. O senador estaria trabalhando para ampliar ainda mais a força da sigla, que faz parte da base do governo do Estado e é liderada, no Ceará, por Eudoro Santana, pai do ministro da Educação, Camilo Santana.

Cid veio do PDT, partido do qual rompeu após conflitos com o grupo do irmão, Ciro Gomes e do presidente da sigla a nível nacional, deputado federal André Figueiredo. Com a saída, o grupo de prefeitos o acompanhou. Os deputados estaduais aliados a Cid que desejam se desfiliar do PDT aguardam aval da Justiça Eleitoral para deixar o partido sem perderem o mandato.