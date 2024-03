Receita Federal apreende títulos eleitorais e RGs falsos no aeroporto de Fortaleza

Foto: Divulgação/ Receita Federal DOCUMENTOS falsos foram apreendidos no aeroporto de Fortaleza

Em operação deflagrada nesta terça-feira, 5, a Divisão de Repressão da Terceira Região Fiscal da Receita Federal (Direp03) recolheu 15 registros gerais de identidade (RG) e quatro títulos eleitorais falsos em encomenda postal no Terminal de Cargas no Aeroporto de Fortaleza. Todos os itens estavam em branco, sem informações cadastrais.

De acordo com a operação, a carga havia sido enviada de São Paulo com destino a Fortaleza, sob a falsa declaração de conteúdo. Os documentos serão enviados às autoridades policiais para uma apuração detalhada sobre as circunstâncias dos crimes, por meio de inquérito policial.

A Receita Federal reforçou o compromisso em monitorar e combater eficazmente atividades ilícitas, “dedicando-se continuamente à desarticulação de ações do crime organizado”.

O órgão destacou que "as fiscalizações realizadas pela Receita ocorrem todas as semanas nas encomendas e cargas que passam por Fortaleza" e que, "independente do ano eleitoral" as averiguações são feitas semanalmente.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirma que “falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro” é crime, com pena de um a cinco anos de reclusão e multa.

