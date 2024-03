Com novas filiações, PT chega a 45 prefeituras no Ceará

Foto: Reprodução/Instagram @ligiaprotasio_ Conin e a vice-prefeita de Santa Quitéria, Lígia Protásio, que se filiará ao PT

Após o ingresso de novos filiados, o PT passa a comandar o Executivo de 45 municípios cearenses. A informação é do presidente estadual da sigla, Antônio Alves Filho, o Conin, foi dada ao O POVO nesta quarta-feira, 6, após reunião da Executiva do Ceará na sede do partido, em Fortaleza, que selou a entrada dos novos membros.

Os prefeitos Zé Weliton (Carnaubal), Ronilson Oliveira (Croatá) e Saul Lima Maciel (São Benedito) são os novos filiados. O PT oficializou ainda as entradas de Lígia Protásio, vice-prefeita de Santa Quitéria e Eliana Estrela, secretária estadual da Educação cujo nome já foi cogitado para a disputa pela Prefeitura do Crato.

Além disso, o partido homologou a pré-candidatura ao Executivo de Abaiara, com o nome de Ângelo Furtado, conhecido como Angim, atual vice-prefeito do município.

“Porque é, assim, no PT, em municípios com até 100 mil eleitores: o município delibera e vem para a Executiva estadual homologar ou não a decisão que foi tomada. No caso de lá, nós ratificamos a decisão do PT de Abaiara, que lançou o vice-prefeito [como] pré-candidato a prefeito nas eleições deste ano”, explicou o dirigente partidário.

Nos próximos dias ocorrerão os atos de filiação nas respectivas cidades dos novos petistas. “Faremos atos políticos, com público, recebendo esses filiados e fazendo a simbolização dessas filiações”, acrescentou.

Segundo informou Conin, já estão marcados eventos em Santa Quitéria e no Ipu, ambos previstos para o sábado, 16. Em São Benedito, o ato ocorre no domingo, 17. Anunciados anteriormente, os prefeitos de Uruóca e Granja, respectivamente, Kennedy Aquino e Anibal Filho, também terão seus atos realizados no período.

Veja lista

Prefeito de Carnaubal, Zé Weliton; Prefeito de Croatá, Ronilson Oliveira; Prefeito de São Benedito, Saul Lima Maciel; Vice-prefeita de Santa Quitéria, Ligia Protásio; Secretária da Educação do Ceará, Eliane Estrela; Ex-prefeito de São Benedito e superintendente-adjunto da Superintendência de Obras Públicas (SOP), Gadyel Gonçalves; Primeira-dama de Jijoca de Jericoacoara e pré-candidata do PT em Ipu, Milena Damasceno.

