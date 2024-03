Danilo Forte assume Comissão de Desenvolvimento Econômico na Câmara dos Deputados

Foto: Renato Araújo/Câmara dos Deputados DANILO será o único cearense a presidir comissão

O deputado federal pelo Ceará Danilo Forte (União Brasil) é o novo presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara. O parlamentar foi eleito nesta quarta-feira, 6, em votação durante reunião de instalação das comissões permanentes.

Forte assume o lugar de Félix Mendonça Júnior (PDT-BA). Ele é um dos quatro deputados federais do União Brasil Ceará que ocupam cadeira no parlamento federal.

"Vamos trabalhar com todos os membros, para que possamos avançar cada vez mais na agenda econômica do país, pois sem ela nada progride e o Brasil afunda. Daremos continuidade ao trabalho feito até aqui, com seriedade e demandas atendidas em prol de um futuro melhor", escreveu nas redes sociais o deputado, o único cearense a presidir comissão nesta nova leva.



Em uma derrota para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) foi eleito presidente da Comissão de Educação, por 22 votos favoráveis e 15 votos brancos. Não é possível votar contra nesse tipo de situação.

Petistas alegam que o PL quebrou o acordo estabelecido e fez a indicação de última hora para tentar barganhar com o PT pela vice-presidência no colegiado de Saúde. O governo trabalhou para a mudança na indicação e pediu para que nenhum deputado marcasse presença para não haver quórum. A sessão, que deveria iniciar às 15h30min, apenas começou por volta das 19h30min.

Nos bastidores, PT e PL negociaram para que as siglas pudessem indicar, respectivamente, o primeiro-vice-presidente das comissões de Educação e Saúde. Esta última será presidida pelo petista Dr. Francisco (PI). Na reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e demais líderes partidários, o acordo chegou a ser firmado.

"Evidente que um presidente de uma comissão de uma importância dessa não pode fazer loucura", disse o líder do governo, José Guimarães (PT-CE), aceitando o resultado final, poucos minutos antes da reunião. "Fizemos várias ponderações e no final o PL não abre mão e nós vamos pacificar." O cenário mudou minutos depois.

Dentro de grupos do PT no WhatsApp chegou a orientação do líder da bancada, Odair Cunha (MG), para que os deputados não dessem quórum nas reuniões de instauração das comissões, com a finalidade de adiar o funcionamento delas. Logo demais integrantes da sigla manifestaram discordância com o primeiro acordo e pediram o rompimento.

Petistas ouvidos pela reportagem reservadamente alegam que a manobra por Nikolas trata-se de uma estratégia para garantir controle na Comissão de Saúde, que é dona, com sobras, do maior repasse com as emendas de comissão turbinadas em 2024. O PT, que a comanda, será responsável por destinar R$ 4,5 bilhões.

A definição pelas vice-presidências ficou para a próxima semana e é possível que as negociações passem por alterações.



Essa é outra derrota para o PT. Mesmo com o governo tentando barrar, o PL conseguiu eleger Carol de Toni (PL-SC), uma das mais fervorosas oposicionistas, para a Comissão de Constituição e Justiça, a principal comissão da Câmara.

Com pouco menos de um ano de atividade como deputado federal, Nikolas é um dos deputados que compõem a linha de frente de parlamentares apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que provocam governistas. Em um dos principais episódios, que rendeu uma representação feita pelo PT no Conselho de Ética, Nikolas colocou uma peruca, disse ser "deputada Nikole" e pregou contra o feminismo no plenário da Câmara.



Samia Bomfim (Psol-SP) diz que Nikolas não poderia assumir a função em razão de ser réu por transfobia após expor uma adolescente transexual de 14 anos nas redes sociais, em 2023. Ele divulgou um vídeo no canal do YouTube, em que criticava a presença de uma aluna transexual em um banheiro feminino de uma escola da cidade.

No vídeo, intitulado "travesti no banheiro da escola da minha irmã", o deputado expôs o nome do colégio e mostrou o momento em que a aluna foi questionada pela irmã dele, também menor de idade, dentro no banheiro feminino. O pedido foi indeferido pelo presidente em exercício da sessão instaurada, Moses Rodrigues (União Brasil-CE). (colaborou João Paulo Biage, correspondente do OPOVO em Brasília/Agência Estado)

Quer receber por WhatsApp as últimas notícias da política no Ceará e no Brasil? Acesse este link e entre no canal do O POVO sobre política cearense