Eleições 2024: PT Fortaleza definirá candidato até dia 21 de abril

Foto: Thays Maria Salles/O POVO REUNIÃO da Executiva municipal do PT Fortaleza realizada nesta quarta-feira, 6

O PT definirá o nome do candidato que disputará à Prefeitura de Fortaleza nas eleições 2024 até o dia 21 de abril. A data foi definida em reunião da Executiva municipal realizada nesta quarta-feira, 6. O prazo é o limite para finalização de dois métodos que ainda precisam ser escolhidos pelo diretório: prévias ou encontros.

Na próxima quarta-feira, 13, uma reunião do diretório municipal escolherá o método a ser adotado no partido. O presidente do PT Fortaleza, pré-candidato na disputa pelo Paço Municipal e deputado estadual em exercício, Guilherme Sampaio, entende que a definição por encontro é a melhor opção.

“A melhor opção, em primeiro lugar, é o consenso. Em segundo lugar, é através do encontro, porque temos o voto direto do filiado elegendo quem vai decidir. Então, a militância participa do processo e você tem um espaço de aprofundamento do debate. Já as prévias, naturalmente, é um confronto entre duas personalidades políticas”, explica.

Segundo ele, “uma campanha de prévias exige que quem apoia determinada candidatura promova aquela candidatura, minimize suas limitações, evidencie as limitações dos outros candidatos e minimize suas virtudes”.

E segue: “Ao invés da gente promover essas lideranças [no caso de prévias], nós vamos fazer um embate, em que a consequência pode ser um desgaste dessas relações e uma falta de unidade do partido ao final do processo e o saldo pode ser o não envolvimento na campanha”.

A interpretação do presidente do PT Fortaleza acompanha o posicionamento da dirigente nacional petista, Gleisi Hoffmann, e do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

“Acho que a melhor maneira é uma decisão em um encontro municipal. O PT de Fortaleza sempre escolheu seus candidatos e candidatas em encontro. Se vocês repararem na história, em 2004 a Luizianne foi escolhida num encontro, em 2008 ela foi escolhida novamente num encontro; em 2012 eu fui escolhido num encontro; em 2016 e 2020 também foi escolhido em encontro”, comentou o chefe do Executivo cearense nessa quarta-feira durante lançamento do Programa Segurança no Ponto.

Na oportunidade, Elmano reforçou a defesa dos encontros e disse estar atuando para chegar a um consenso interno. “Quem escolhe os delegados é a base do partido. Mas estou envolvido na tentativa de encontrar um consenso. Se não conseguir um consenso, se não for possível, no PT é assim, a gente tenta dialogar”, disse o governador.

Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, também manifestou interesse em evitar as prévias. Apesar de aberto às possibilidades, ele alega que, até onde sabe, “o PT nunca teve prévias” como o processo de escolha dos candidatos. Assim, segue defendendo que um consenso por parte dos pré-candidatos é a melhor saída para o imbróglio. “Eu tenho absoluta convicção que o consenso é o melhor”, considerou.

Questionado sobre o número de membros do diretório que estariam ao seu favor, o parlamentar foi enfático ao dizer que irá atrás dos dois terços, ou seja, 31 dos 46, seguindo também pedido do governador Elmano de Freitas (PT) para que se evite "traumas maiores internos".

"Somos 46. Vamos atrás dos dois terços. Dois terços de 46 são 31, então vamos atrás. Não adianta eu tá dizendo que tem x, y ou z, o importante é que vamos atrás dos 31. O governador pede para que tenhamos encontro, no sentido que nós não tenhamos sequelas, traumas maiores internos, então nós vamos atrás", disse.



"Eu irei respeitar qualquer tipo de decisão. Eu estou pronto, estou pronto para nós enfrentarmos qualquer tipo de desafio interno e posteriormente externo. Porque quando coloquei o meu nome à disposição eu sabia que nós teríamos que superar algumas fases, algumas etapas, e estou pronto", acrescentou o presidente da Alece. (colaboraram Guilherme Gonsalves, Vítor Magalhães e Ludmylla Barros/Especial para O POVO)

Calendário



Dia 13/03 - Reunião do diretório do PT Fortaleza para escolher método

Se encontro,

Até 27/03 - Inscrição das chapas de delegados

Até 02/04 - Ajustes nas chapas

07/04 - Votação dos filiados para escolher os delegados

21/04 - Encontro para definir a candidatura

Se prévias,

Até 25/03 - Inscrição das pré-candidaturas

07/04 - Prévias

21/04 - Segundo turno, se houver necessidade