PDT, União Brasil e PL lançam bloco de oposição a Elmano e batizam de "Liga da Justiça"

Foto: Yuri Gomes/Especial para O POVO BLOCO de oposição formado por deputados do PDT, União Brasil e PL

O bloco de oposição ao governador Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) uniu parlamentares do PDT, União Brasil e o PL. Em sessão nesta quinta-feira, 7, os deputados estaduais desses partidos deram as mãos e posaram para foto juntos.

Estiveram no momento os parlamentares do PDT, Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Queiroz Filho e Lucinildo Frota; do União Brasil, Felipe Mota e Sargento Reginauro; e do PL, Alcides Fernandes e Carmelo Neto.

Alcides batizou o grupo de "Liga da Justiça", em referência ao grupo de super-heróis da histórias em quadrinhos da DC. Um deputado do grupo chegou a chamar outro de "Capitão América", embora seja um personagem dos "Vingadores", da Marvel.

"Como nós somos alinhados nessas cobranças (ao governo), foi feita essa foto simbólica dentro do plenário para dizer que nós estamos juntos na construção de um Ceará que atenda as demandas da população com muita clareza", disse o deputado estadual Cláudio Pinho (PDT).

Essa aproximação entre alas opostas ao PT deverá se estender para as eleições municipais de 2024, principalmente em Fortaleza. Nos últimos dias, o pré-candidato à Prefeitura e presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner, visitou a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e a Alece, fazendo acenos à base do prefeito José Sarto (PDT), que tentará a reeleição.

O primeiro momento ocorreu na terça-feira, 5, onde teve encontro "institucional" com o presidente da CMFor, o vereador e aliado do chefe do Executivo fortalezense, Gardel Rolim (PDT). No dia seguinte, a visita do pré-candidato foi ao Parlamento estadual. Por lá, ele abriu espaço para apoio não apenas de Sarto, mas também de outros partidos alinhados à direita.

"O que hoje existe é um ambiente de muita tranquilidade e de harmonia que pode, sim, gerar uma aliança no segundo turno. Não só com a base de apoio do Sarto, mas também com a base de apoio do PL, do Novo. Mas pra isso eu tenho que tá lá, se eu disser que já tenho isso acertado pode soar como arrogante, até porque eu não sei se vou tá lá", disse.

E prosseguiu: "Pode ser que o Sarto esteja lá, o candidato do PT, o próprio André [Fernandes], Eduardo Girão, mas a gente tem que tratar isso com muito cuidado para não ser mal interpretado pelos demais candidatos".

Segundo O POVO apurou, parlamentares do PDT e União Brasil já acordaram de se apoiarem em um cenário de segundo turno contra o candidato do PT, pois, segundo eles, aliança com o partido petista "é impossível". Essa aliança pode se estender inclusive até ao PL.

Os quatro deputados do PDT que compõem o grupo fazem parte da ala que defende o partido na oposição ao governo Elmano. O grupo é próximo ao deputado federal e presidente nacional do PDT, André Figueiredo, ao ex-prefeito Roberto Cláudio, ao ex-ministro Ciro Gomes e a José Sarto.

O PDT tem outros nove parlamentares na Alece que são alinhado ao Palácio Abolição e próximos ao senador Cid Gomes e ao ministro Camilo Santana. Esses deputados tentam na Justiça conseguir deixar o partido sem a perda dos respectivos mandatos na Alece.