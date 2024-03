Girão diz que não desistirá de candidatura e que diferencial para Wagner e Fernandes é gestão

Foto: FCO FONTENELE SENADOR Eduardo Girão é pré-candidato pelo Novo ao Paço Municipal

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) reafirmou, nesta sexta-feira, 8, sua pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza. Questionado por O POVO sobre em qual aspecto ele se difere em relação aos demais nomes da direita cotados na disputa, André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União Brasil), ele afirmou que é sua experiência na área de gestão.

"Nosso diferencial eu vejo muito como questão de gestão efetiva, de práticas diferentes da política. E sabendo que a gente vai fazer uma campanha franciscana, os outros vão ter milhões de dinheiro, de possibilidades, e a gente vai se aliar não com partidos, nós estamos aliados com o povo de Fortaleza", declarou Girão, que é empresário e já presidente do Fortaleza Esporte Clube.



"E você pergunta, qual é o meu espectro. Eu sou da liberdade econômica, defesa de valores e princípios da família e da vida. Mas sou do diálogo também. Esse negócio de rótulo é uma coisa meio complicada", disse.



Girão destacou que as candidaturas de Wagner e André são legítimas, mas sua campanha será a mais "franciscana" em termos tanto financeiros como de alinhamento com outros nomes da política.

"A política hoje é muito pautada em alinhamentos, perspectiva de secretaria. Nós vamos priorizar a meritocracia. Acredito que temos um histórico de gestão. Sou fortalezense, nasci aqui", completou.

O senador descartou qualquer possibilidade de retirar a sua pré-candidatura, mesmo com o Capitão Wagner projetando uma diminuição de nomes na corrida pela ala da direita. Para Girão, "quanto mais candidato melhor".

"A minha candidatura quem me conhece sabe, eu vou até o fim. Estou muito entusiasmado com essa candidatura. Acho que quanto mais candidato melhor. Acho que é bom pra democracia isso. E que a população escolha quem ela acredita que vá resolver os seus problemas", afirmou.



Girão descarta tentar reeleição

Perguntado se irá tentar a reeleição no Senado, Eduardo Girão descartou a possibilidade e reforçou a posição também no caso de ser eleito prefeito de Fortaleza.

"No Senado está descartado, sou contra a reeleição. Totalmente descartado. Já deixei bem claro isso, desde o começo. Mas assim, o futuro a Deus pertence. Eu vou trabalhar no limite das minhas forças e entregar quatro anos da Prefeitura para que esse projeto alguém possa regar, mas eu não. Acho que é princípio ser contra a reeleição e eu sou", explicou.