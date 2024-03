Oscar confirma pré-candidatura em Sobral e diz que Ivo não tem "coragem de trabalhar"

Foto: AURÉLIO ALVES OSCAR Rodrigues atribui fala de Ivo a "desespero"

O deputado estaual Oscar Rodrigues (União Brasil) criticou a gestão do prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB), e disse que é "um grande prejuízo" o município ser gerido pelo pedetista. Ele se defendeu dos questionamentos do prefeito, feitos na semana passada, e seguiu ao dizer que "falta coragem de trabalhar" no gestor.

O deputado reforçou que é pré-candidato para disputar a Prefeitura do município e afirmou que, nas pesquisas internas feita por seu grupo, seu nome aparece à frente do de seu filho, o deputado federal Moses Rodrigues, outra opção para a cabeça de chapa do União Brasil em Sobral. O grupo tenta desbancar, pela terceira vez, a força dos Ferreira Gomes.

Oscar disse acreditar que Ivo começou uma campanha eleitoral antes do tempo. "O prefeito veio no desespero iniciar uma campanha política, porque no momento que ele vem falar de um pré-candidato que sou eu, ele iniciou uma campanha política em Sobral, ele que iniciou", disse em entrevista à uma rádio local de Sobral, no programa de Izaías Nicolau.



E reiterou o que adiantou ao O POVO, ainda no domingo, 14, de que críticas de Ivo a ele tem um fundo político. "Ele, o prefeito, no desespero, correu pra rádio para falar isso e aquilo de mim, estou respondendo ao desespero do prefeito. Ontem o jornal O POVO me ligou: 'Oscar o que o senhor diz sobre o prefeito?' Eu digo que ele está afogado, estou vendo o prefeito como pessoa afogada diante das informações positivas do meu lado", afirmou.

Ivo questionou ainda a origem dos recursos de Oscar, que é empresário e fundador do Centro Universitário Inta (Uninta). Ele também disse que o deputado não tinha "juízo". “Porque é dinheiro demais, eu nem queria falar sobre isso, mas é dinheiro demais com o tal de Fies, são milhões de reais para uma entidade sem fins lucrativos, que não pode distribuir lucros”, disse.

Oscar afirmou que conseguiu "criar um império", citado por Ivo, com trabalho. "É muito difícil que fosse no caso dele, porque eu sei que todo mundo diz que ele dorme até às 10 horas do dia e se ele fosse advogar já tinha morrido de fome", afirmou.

E seguiu: "Com falta de coragem de trabalhar, ele pensa que os outros também são como ele. É um grande prejuízo para Sobral ter Ivo como prefeito, é um atraso gigante. Quem entrar na próxima gestão, que eu espero que seja eu, vai ter um trabalho enorme de tirar o atraso de Sobral", disse ainda.

Desde o ano passado, o União Brasil articula uma candidatura no município, sendo Oscar e Moses os mais cotados para o cargo. Ambos já disputaram, mas foram derrotados por Ivo. O atual prefeito não pode se candidatar e deverá indicar um sucessor.