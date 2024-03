Prefeitura de Sobral exonera funcionários ligados a vice e não renova aluguel de gabinete

Foto: Reprodução Instagram Christianne Coelho CHRISTIANNE Coelho e Ivo Gomes se distanciaram politicamente

Mais de 20 pessoas ligadas ao gabinete da vice-prefeita de Sobral, Christianne Coelho (PT), foram exoneradas nesta semana. Onze delas constam no Diário Oficial do Município da última terça-feira, 5. Ouvida pelo O POVO, ela afirmou que os nomes que constam no documento são relativos a cargos comissionados, mas cerca de outros 12 terceirizados foram afetados pela demissão em massa, entre eles vigilantes, controladores de acesso e auxiliares de serviços gerais.

“Antes de ontem (quarta-feira, 6) eu fiquei sabendo dos nomeados, os de cargos em comissão, e ontem (quinta) do restante do pessoal, já que me foi pedido também a casa”, relata Christiane.

Segundo ela, o contrato do prédio da vice-prefeitura deveria ser renovado no fim deste mês de março. “O contrato estava acabando e a gente ia renovar, né? Como a gente sempre faz, mas aí foi me pedido a casa”, complementou.

As demissões e a situação do aluguel foram informadas a Christianne pelo secretário municipal de Planejamento e Gestão (Seplag), Ramon Carvalho. Conforme a vice, ele alegou que os desligamentos seriam motivados por “contenção de despesas”. “Já aconteceram outras exonerações, mas foi solicitado das outras secretarias um percentual de 10% e o meu foi todo mundo”, continuou.

Christianne explicou que, no momento, ainda tenta “entender toda a situação”, mas considera que as “razões são políticas”. Ela também contou que não houve “nenhuma conversa com o prefeito” Ivo Gomes (PSB). “Isso é o que me causa mais estranhamento. Foi tudo muito recente, eu nem sei ainda explicar como vai ficar, porque na conversa com o Ramon, ele me propôs ir para outro espaço, para uma sala, mas a gente ainda não sabe como vai fazer, não”.

E seguiu: “Eu vim para Fortaleza extremamente sofrida de ver minha equipe desmontada, as pessoas sem saber o porquê foram exoneradas… Porque são minhas aliadas, são minhas escolhas e isso tem um peso muito grande. Eu fiquei muito sofrida. Eu acho que são razões políticas, ninguém fez nada por merecer estar sendo exonerado. As razões são políticas”.

Na quinta-feira, 7, Christiane esteve em Fortaleza e conversou com o governador Elmano de Freitas (PT). Ela disse ter sido acolhida por ele, mas não comentou sobre os encaminhamentos do encontro. À noite, ela à sede do PT Ceará, onde partilhou a situação com o presidente estadual da sigla, Antônio Alves Filho, o Conin, e com o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT).

“Eu tenho a consciência limpa, a consciência super tranquila, porque eu só estava trabalhando, só fazendo minhas atividades de vice-prefeita, que me honra muito ser vice de Sobral. E foi uma escolha dele, né? Foi ele que me convidou e a gente sempre teve uma relação muito boa. Eu estou perplexa. Eu fui eleita juntamente com ele. Eu tenho esse compromisso com a cidade e com as pessoas”.

Procurada, a assessoria de comunicação do prefeito Ivo Gomes informou que o assunto é de competência da Seplag. A secretaria, por sua vez, não retornou até o fechamento desta matéria. O texto será atualizado quando houver retorno.

Relação com Ivo

Em 10 de janeiro de 2024, Ivo comentou durante o programa Izaías Nicolau, de uma rádio local, que a relação com a vice-prefeita “já esteve melhor”. “Sempre tive uma relação muito boa com a Christianne. Depois da eleição de 2022, começou um movimento no entorno dela de candidatura a prefeito dentro da minha gestão. Eu até disse aqui: quem quiser ser candidato a prefeito tem todo direito a sê-lo, afinal de contas vivemos numa democracia, [mas] dentro da minha gestão, não, até porque é ilegal, é imoral você ficar aparelhando as instâncias da prefeitura”.

E seguiu: “Manifestei isso para ela não diretamente, mas através de amigos em comum e ela, acho que, concluiu que estava equivocada. Então, estamos tentando reconstruir as relações. O que depender de mim, as relações voltam ao que era normal, de antes”.

Na ocasião, Ivo foi questionado se apoiaria uma candidatura de Christianne pelo PT. Ao que respondeu: “Eu não vou apoiar nenhum candidato que é apoiado à minha revelia. Eu não vou apoiar ninguém à força”.