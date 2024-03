Caroline e Nikolas prometem atuação "técnica" nos comandos da CCJ e da Comissão de Educação

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil e Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Gleisi Hoffmann (PT) e Nikolas Ferreira (PL)

Apesar de toda a polêmica envolvendo suas indicações, a catarinense Caroline de Toni como o mineiro Nikolas Ferreira, indicados respectivamente para Constituição e Justiça e Educação, procuram fazer discursos tranquilizadores desde quando tiveram suas eleições confirmadas. Ambos prometem adotar um comportamento técnico à frente dos trabalhos do núcleo ao longo do ano de 2024.

Caroline de Toni (PL-SC), eleita com 49 votos, afirmou que pretende adotar uma postura responsável, com transparência e equilíbrio na perspectiva de atender o critério da proporcionalidade. "Os parâmetros da nossa atuação serão pautados na Constituição e no Regimento Interno da Casa. Temos que ter uma visão de aprovar leis necessárias e boas para a sociedade brasileira. Não quero ter metas de quantidade, mas de qualidade", disse a parlamentar, que substitui o deputado Rui Falcão (PT-SP) no cargo.

Já Nikolas Ferreira (PL-MG) recebeu 22 apoios de um total de 37 presentes - houve 15 votos em branco. No discurso de posse, feito à distância por estar em licença-paternidade, anunciou que pretende realizar audiências públicas, criar subcomissões e fiscalizar a educação no atual governo.

"Quero deixar aqui bem claro que nós vamos fazer uma comissão bastante plural no sentido de debate de ideias, com audiências públicas para ter também a presença da sociedade civil, que eu acredito ser muito importante", disse. O probema é que sua postura, até então, foi de priorizar temas ideológicos.

O deputado lembrou ainda a votação do novo Plano Nacional de Educação (PNE) neste ano e disse que pretende pautar o homeschooling e o tema da violência nas escolas.

Ferreira substitui o deputado Moses Rodrigues (União-CE) na presidência da comissão.