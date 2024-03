Controle de comissões estratégicas na Câmara pela oposição preocupa aliados do governo

Foto: pablo valadares/agência câmara  Carolina de Toni (PSL/SC) ficará à frente da CCJ

Uma oposição fazendo mais pressão no Governo Lula e embates dentro das comissões são algumas das projeções diante da nova recomposição das comissões da Câmara dos Deputados. Além da mudança nas presidências que colocou nomes ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em postos de destaque, o ano legislativo começou com indicações de queda na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em um momento estratégico de eleições municipais, uma das etapas já pensando em 2026.

O bloco governista chegou a fazer uma movimentação para evitar que os bolsonaristas Nikolas Ferreira e Caroline de Toni, ambos do PL, fossem indicados para as principais comissões da Câmara. O mineiro ficou com Educação e a catarinense com a Constituição e Justiça, por onde passam os maiores projetos. Na cabeça da comissão, os presidentes podem ditar o ritmo da tramitação de pautas.

A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann chegou defender que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP) poderia ter feito um acordo com o PL para indicar nomes mais moderados. O deputado cearense André Fernandes, porém, defende que a indicação é prerrogativa da legenda pela proporção partidária, conforme prevê o regimento interno. Nos cargos, Fernandes aponta uma pressão no Governo diante da posição dos correligionários.

"É natural que haja maior pressão do partido por meio das comissões permanentes em desfavor do governo Lula. As comissões possuem funções importantes junto às atividades legislativas, dentre elas a própria CCJ, que será comandada por uma mulher do nosso partido, ocupando lugar de destaque", apontou ao O POVO.

Ele aliviou o tom e fez ressalvas projetando uma atuação dentro da legalidade. "Contudo, apesar de ocuparmos um maior número de comissões e do esforço que será realizado, todos os trabalhos serão desenvolvidos de forma regimental e dentro dos limites da legalidade", afirmou.

A pressão acontece ainda em período em que três diferentes pesquisas - Quaest, AtlasIntel e Ipec - apontaram uma queda de popularidade na gestão de Lula. Os levantamentos dos institutos Atlas/Intel e Quaest indicaram, entre os motivos para a queda, as declarações recentes do petista que abalam sua imagem com o público, além de questões econômicas.

A avaliação da Economia nacional e dos preços dos insumos piorou em comparação com levantamentos recentes. O governo também não consegue performar bem, conforme as pesquisas, em temas como segurança pública e corrupção.

Idilvan Alencar (PDT) é mais um dos que demonstram preocupação com a indicação da dupla e avalia como possibilidade um tensionamento, especialmente na Comissão de Educação. "Como o Nikolas vive de polêmicas, a gente teme que ele deixe na gaveta as pautas de interesse da escola pública, do professor, dos servidores e coloque em foco as pautas que ele acha que possam gerar divergência, briga e polêmica", disse.

Ficou para 2024, o debate sobre mudanças no novo ensino médio, tido como sensível pelo governo e que passa diretamente pelo ministro Camilo Santana (PT). Mudanças no modelo são previstas após alterações aprovadas no governo Temer. A atual grade curricular e ensino voltado para a formação profissional é alvo de críticas de setores da educação que pressionam o governo para mudanças.

"Novo ensino médio, sistema nacional de educação, tempo integral. Ele aposta em educação cívico militar. Tem um completo desconhecimento do tema e total falta de empatia com a profissão do professor. Não é à toa que propõe punição severa para professor 'doutrinador'", apontou.

E complementou: "Em relação à CCJ, a preocupação é dobrada, porque por lá passam todos os projetos e essa preocupação deixa de ser a pauta da educação e passa a ser a própria sobrevivência do Governo Lula, a questão é bem maior.