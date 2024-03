"Ainda estamos muito aquém daquilo que prometemos", diz Lula

Foto: Ricardo Stuckert / Presidência da República LULA comentou as últimas pesquisas de avaliação de seu governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, em entrevista concedida na manhã de ontem ao programa SBT Brasil, que seu governo ainda está aquém do que prometeu. Três pesquisas divulgadas recentemente indicaram aumento da desaprovação à gestão petista.

"Eu tenho certeza absoluta de que não tem nenhuma razão para o povo brasileiro me dar 100% de popularidade porque ainda estamos muito aquém daquilo que prometemos", disse o presidente, para em seguida repetir, como tem feito, que ao longo de 2024 as ações iniciadas no ano passado começarão a dar resultado.

Ainda na entrevista, que foi ao ar na noite de ontem no SBT, Lula afirmou que as pesquisas são utilizadas como instrumento de ação e mudança da estratégia do governo.

Na semana passada, a queda na avaliação positiva do governo foi identificada pelos institutos Quaest, Atlas/Intel e Ipec (antigo Ibope). Entre os entrevistados, o número de eleitores que desaprovam a gestão do petista cresceu, enquanto os índices dos que avaliam o governo como "ruim" ou "péssimo" têm subido.

Temas

A percepção a respeito da economia e dos preços dos insumos do cotidiano piorou em comparação com levantamentos recentes. A pesquisa divulgada pela Quaest indicou um aumento substancial na percepção de aumento de preços de insumos básicos.

O índice diz respeito ao que o entrevistado sente no momento de realizar as compras. O governo também não conseguiu bom resultado em temas mais importantes para os entrevistados, como segurança pública e corrupção.

Polarização

Um outro tema que aparece nas pesquisas também foi comentado por Lula, na entrevista ao SBT. Nas consultas, a polarização política pesa como uma espécie de "teto" que o atual presidente não consegue ultrapassar. O presidente sustentou que "o Brasil está polarizado entre duas pessoas, não são nem dois partidos", em uma referência a ele e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ele deixou claro, no entanto, o principal desafio de seu governo diante desse cenário dividido: garantir a governabilidade para aprovar os projetos de que necessita no Congresso Nacional. Segundo o petista, "a polarização é boa se a gente souber trabalhar os neutros para construir maioria".