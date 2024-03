Pré-candidato do PT à Prefeitura de Senador Pompeu denuncia atentado

Foto: Instagram/luizinho_inhare Luizinho do Inharé esteve com o governador Elmano de Freitas (PT) em encontro do Diretório Estadual do PT, em janeiro

Pré-candidato do PT a prefeito de Senador Pompeu, Luizinho do Inharé denuncia que sofreu atentado na madrugada desta segunda-feira, 11. Conforme publicação nas redes do líder do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado De Assis Diniz, a residência foi invadida por três homens armados que renderam e amarraram o irmão, a irmã e a sobrinha de Luizinho.

"Após isso, tentaram localizar Luizinho na casa. O pré-candidato conseguiu escapar pulando do segundo andar da residência e fugindo para um local seguro", disse o parlamentar via Instagram.

"Toda a minha solidariedade ao companheiro e amigo Luizinho do Inharé, que esta noite junto a sua família foi vítima de um atentado em sua casa, em Senador Pompeu. Vamos cobrar das autoridades celeridade para apurar o ocorrido e que os culpados sejam punidos exemplarmente pela justiça", complementa Diniz.

Líder do Governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT) prestou solidariedade ao companheiro de partido. "Vamos cobrar das autoridades celeridade para apurar o ocorrido e que os culpados sejam punidos exemplarmente pela justiça."

Em nota enviada ao O POVO, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil "apura as circunstâncias de um crime de roubo a pessoa, registrado nesta segunda-feira (11), em Senador Pompeu".

Ainda conforme a pasta, "os suspeitos subtraíram um aparelho celular e uma certa quantia de dinheiro da vítima". Além disso, forças de segurança "seguem em diligências no intuito de identificar e capturar os envolvidos com o crime. Mais informações serão repassadas em momento oportuno no intuito de não prejudicar as investigações".



Confira nota na íntegra

"A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias de um crime de roubo a pessoa, registrado nesta segunda-feira (11), em Senador Pompeu, na Área Integrada de Segurança 20 (AIS 20) do Estado. De acordo com informações policiais, os suspeitos subtraíram um aparelho celular e uma certa quantia de dinheiro da vítima. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na Delegacia Regional de Senador Pompeu, unidade da PCCE responsável pela área. Equipes do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI Sul) e da Delegacia Regional de Senador Pompeu da PCCE, bem como da Polícia Militar do Ceará (PMCE), seguem em diligências no intuito de identificar e capturar os envolvidos com o crime. Mais informações serão repassadas em momento oportuno no intuito de não prejudicar as investigações policiais.

Denúncias: A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o telefone (88) 3449.1324, número da Delegacia Regional de Senador Pompeu. O sigilo e o anonimato são garantidos".