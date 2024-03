Após reunião com Elmano, Luizianne faz acordo para PT definir candidatura sem prévias

Foto: FÁBIO LIMA LUIZIANNE Lins, deputada federal e pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza

A deputada federal Luizianne Lins (PT), pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza, reuniu-se na segunda-feira, 11, com o governador Elmano de Freitas (PT). Ela ouviu do aliado a defesa, que ele já havia feito publicamente, de o PT definir a candidatura por meio de encontro municipal. Evitaria, desta maneira, a realização de prévias, posição até agora defendida por Luizianne. A ex-prefeita acatou o pedido do governador.

Nesta quarta-feira, 13, no auditório da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Ceará (Fetraece), o diretório municipal do PT se reúne para definir qual será o método adotado pelo partido para definir a candidatura em Fortaleza neste ano. Com a posição de Luizianne, o grupo da deputada deverá votar pelo encontro, que deverá ser aprovado por acordo.

Presidente municipal do PT e um dos cinco pré-candidatos, o deputado estadual Guilherme Sampaio afirmou que desde a semana passada o diálogo interno evoluiu em torno da decisão e espera que a proposta de encontro partidário seja aprovada.

No encontro, os filiados elegem representantes, delegados partidários, que participam do encontro e votam em quem preferem para representar o partido na disputa eleitoral. Já nas prévias, os filiados, no lugar de eleger delegados, votam diretamente em quem preferem como candidato.

As prévias eram o método defendida pelo grupo de Luizianne, como forma de participação direta da base. Já o encontro, defendido por Elmano e outros petistas, como o deputado José Guimarães, são vistos como maneira de aprofundar o debate, pois os delegados, de fato, se encontram num evento e há discussão das teses e candidaturas.

Como o número de participantes é bem menor, o encontro é menos imprevisível e permite interlocução mais direta com os votantes. "No encontro, as chapas de delegados serão escritas, os filiados vão votar para escolher diretamente os delegados, que é uma coisa muito importante para legitimar as decisões do partido e vai transmitir no encontro um diálogo mais aprofundado", explicou Guilherme, deputado em exercício e vereador de Fortaleza licenciado.

Estão na disputa a deputada federal Luizianne Lins, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão, a deputada estadual Larissa Gaspar e o assessor especial de assuntos municipais do Estado, Artur Bruno, além de Guilherme Sampaio.

"Você tem a oportunidade de qualificar mais a decisão. Você ouve o outro, é influenciado pelo outro, reflete sobre o que o outro diz, você consolida decisões suas", disse Guilherme Sampaio.