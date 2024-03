Diretório aprova por consenso que PT escolherá candidato em Fortaleza por meio de encontro

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo DIRETÓRIO Municipal do PT definiu ontem método de escolha

Por consenso, o diretório municipal do PT aprovou que a candidatura da sigla na eleições em Fortaleza será escolhida por meio de um encontro, o que evitará o uso das prévias como processo de escolha. A decisão foi confirmada em reunião nesta quarta-feira, 13, e foi possível após acordo com a deputada federal Luizianne Lins (PT), que recebeu apoio de nomes do PT e poderia forçar o processo de votação direta da base partidária.

A informação sobre o acordo foi antecipada pelo O POVO na última terça-feira, após reunião da ex-prefeita com o governador Elmano de Freitas (PT).

No encontro, os filiados elegem representantes, delegados partidários, que participam do encontro e votam em quem preferem para representar o partido na disputa eleitoral. Já nas prévias, os filiados, no lugar de eleger delegados, votam diretamente em quem preferem como candidato.

As prévias estavam sendo defendidas pelo grupo de Luizianne, como forma de participação direta da base. Já o encontro, defendido por Elmano e outros nomes do partido, como o deputado José Guimarães, é apontado como forma de ter mais diálogo entre os candidatos e delegados com a possibilidade de discussão das teses e candidaturas.

Conforme a resolução aprovada nesta quarta em reunião que teve a presença de 42 votantes, será preciso definir 200 delegados a serem eleitos e eleitas com direito a voz e voto no encontro. Deve ser assegurada também a participação de convidadas e convidados sem direito a voto, conforme deliberação da Executiva do Partido.

Como explicou o presidente do PT Fortaleza, deputado estadual em exercício e pré-candidato Guilherme Sampaio, as correntes petistas devem formar as chapas de delegados, mas elas também podem ser estabelecidas por grupo de filiados. Na avaliação do dirigente partidário, “pelo menos seis chapas de delegados devem se inscrever” para participarem do encontro.



Estão na disputa, além de Luizianne, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, a deputada estadual Larissa Gaspar e o assessor especial de assuntos municipais do Estado, Artur Bruno, além do próprio Guilherme Sampaio, deputado estadual e presidente municipal do PT em Fortaleza.

Pelo cronograma pré-definido no partido, os delegados serão eleitos em 7 de abril. A definição da candidatura petista está prevista para 21 de abril. (colaborou Júlia Duarte)

Confira o cronograma:



Até 27/3 - Inscrição das chapas de delegados

Até 2/4 - Ajustes nas chapas

7/4 - Votação dos filiados para escolher os delegados

21/4 - Encontro para definir a candidatura