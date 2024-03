Evandro se encontra com Lula e Camilo em meio a indefinição no PT

Foto: Reprodução/Instagram: Evandro Leitão EVANDRO participou de evento em Brasília

Evandro Leitão (PT), deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), teve encontro nesta terça-feira, 12, com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com o ministro da Educação, Camilo Santana.

"Encontro hoje com nosso presidente Lula e nosso ministro Camilo, em Brasília. Alegria ver que nosso país está sendo reconstruído. Nossa educação está sendo reconstruída. Estamos juntos, pelo Ceará e pelo Brasil", escreveu Evandro.

O presidente da Alece esteve em Brasília onde participou do evento do Governo Federal anunciando a criação de novos 100 Institutos Federais pelo Brasil.

O encontro do deputado com o presidente ocorre em meio a um processo de indefinição interna do PT para definir o candidato ou candidata nas eleições municipais em Fortaleza. Evandro é um dos cinco pré-candidatos junto de Luizianne Lins, Larissa Gaspar, Guilherme Sampaio e Artur Bruno.

Na quarta-feira, 13, o diretório municipal do PT fará uma reunião para definir o processo de escolha para nomear o candidato que disputará as eleições. Luizianne, que defendia prévias, concordou da decisão ser tomada por meio de encontro, após reunião com o governador Elmano de Freitas (PT).