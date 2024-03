Presidente do União Brasil tem casa de praia incendiada e fala em "atentado"

Foto: Reprodução/ X: Eixo Político CASAS de praia de Rueda, presidente nacional do União Brasil, foram incendiadas em Pernambuco

As casas de praia do presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, e da irmã, Emília Rueda, tesoureira da legenda, foram incendiadas na noite da última segunda-feira, 11. As residências, localizadas em Ipojuca, litoral de Pernambuco, tornaram-se centro de briga política após o incêndio.

A defesa de Rueda alegou que não há como não suspeitar que o incêndio é uma empreitada do deputado federal Luciano Bivar (União Brasil-PE). “Se isso for confirmado, estamos num patamar inaceitável de violência política no Brasil”, afirmou o advogado Paulo Emílio Catta Preta à coluna do jornalista Guilherme Amado, no portal Metrópoles.

Bivar e Rueda travam uma guerra política desde que ambos se candidataram à presidência do partido. Rueda foi eleito presidente da sigla em 29 de fevereiro. Em sua defesa, Luciano comentou a possibilidade de que Rueda esteja tentando dar “um golpe do seguro”.

“Primeiro, precisa saber se não é o golpe do seguro, já que a casa estava abandonada há anos, e a estrutura, totalmente comprometida, segundo informações da região”, disse ao site Metrópoles.

No momento em que as casas pegaram fogo, Rueda estava em Miami, nos Estado Unidos. Em nota divulgada à imprensa, o presidente do União Brasil disse “lamentar profundamente” o incêndio nas duas casas e informou que solicitou à Polícia Civil de Pernambuco “célere e rigorosa investigação dos fatos”.

“A família não descarta a possibilidade de um atentado motivado por questões político-partidárias”, consta no comunicado, sem mencionar Bivar nominalmente.

Rueda e a irmã afirmaram ainda que “confiam na minuciosa apuração dos fatos” e frisaram “que não irão se intimidar diante de qualquer ameaça”.

Quem é Antônio Rueda

O advogado Antônio Rueda foi eleito por unanimidade presidente do União Brasil pela executiva da legenda, no dia 29 de fevereiro. A vitória surgiu após embates nos bastidores contra o deputado Luciano Bivar, seu antigo aliado.

“É um dia de muita alegria para o partido. Nosso projeto, a partir de agora, está mais fortalecido do que nunca”, afirmou Rueda no dia da vitória.

Até o momento, Luciano deixa claro que ainda não aceitou o resultado da eleição no partido e afirmou à CNN que ainda não recebeu nenhum comunicado sobre a decisão, por isso, segue na presidência do partido.

