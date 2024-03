Tasso critica gestão Elmano: "Não vemos ninguém fazendo política pública"

Foto: Fotos Yuri Allen/Especial para O Povo TASSO participou de evento do PSDB ontem em Fortaleza

O ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) fez duras críticas à gestão de Elmano de Freitas (PT) no Ceará. Em evento nesta terça-feira, 12, o tucano questionou o número de secretarias da administração estadual, atualmente com 33 pastas. Esse volume de secretarias, para Tasso, dificulta a execução de políticas públicas por "desperdício de recursos públicos e desperdício de energia".

O tucano comentou os números da economia do estado, em sua avaliação muito aquém do esperado. Em contrapartida, chamou de "liderança maldita", o Ceará ter índices ruins na segurança pública, citando os números de homicídios e chacinas.

"Nós tivemos o crescimento que ganhamos alguma relevância por termos o crescimento do famoso PIB acima da média do Brasil, fomos um dos estados de menor crescimento e assim por diante. Se falar em violência, número de homicídios, chacinas, nós somos líderes, uma liderança maldita. E nós não vemos ninguém absolutamente fazendo políticas públicas que mudem esse rumo que nós temos", afirmou.

Tasso disse que as indicações de Elmano para secretarias seria para "agradar amigos". "Nós tomamos uma missão aqui de reconstruir o partido do equilíbrio, da paz e da gestão pública com competência e fazer com que os recursos do estado não sejam voltado para agradar os amigos e desagradar os inimigos", afirmou.

Em complemento disse: "No atual governo, por exemplo, quando eu falo nisso, eu me lembro uma coisa que eu simplesmente fiquei espantado, nós estamos com 33 secretários. E teve secretaria aqui que foi criada já com nome. 'Está precisando colocar fulano, então vamos inventar uma secretaria para ele, pros amigos".

Ele classificou como "ingovernável" a gestão pelo número de pastas. "É ingovernável você governar com 33 secretários, as políticas públicas serão sempre ineficientes porque não existe eficiência com esse desperdício de recursos públicos e desperdício de energia", disse.

Tasso diz que esperava 'Lula Mandela', mas recebeu: 'Lula cheio de ódio e rancor"

As críticas de Tasso também foram dirigidas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ex-senador disse esperar que, ao assumir o mandato, o petista tivesse um tom mais pacificador. Segundo o tucano, o desempenho tem mostrado um Lula "cheio de ódio e rancor, agredindo, perseguindo e fazendo declarações absurdas".

Tasso considerou que as derrotas que o PSDB teve eleições recentes são fruto da polarização entre Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em sua visão, o processo de reconstrução do PSDB será dentro do campo do "equilíbrio".

"Nós acabamos sendo também muito prejudicados pela polarização. Ou é bolsonarista ou é lulista. Cada um fazendo as suas bobagens em nome de uma ideologia que não leva em conta o povo, o que o povo precisa, mas sim a ideologia", afirmou.

E seguiu: "Nós temos isso nos últimos governos, estamos vendo isso agora neste governo que tem tomado atitudes que nos surpreende muito. Eu pessoalmente esperava que vinha um Lulinha Mandela (em referência a Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul) Paz e amor. Veio um Lula cheio de ódio, de rancor, agredindo, perseguindo e fazendo declarações absurdas. Defendendo estados totalitários, defendendo estados agressores, agressores que matam pessoas, matam civis em nome de ninguém sabe o quê".

Não é a primeira vez que Tasso se diz "decepcionado" com a postura de Lula. Em março de 2023, ele fez a mesma analogia com Mandela. O ex-senador disse, na época, ter a tido expectativa de que uma nova gestão de Lula viesse para fazer um "governo para todos", o que avalia não ter acontecido. "Estamos vendo um Lula até raivoso em determinados momentos. Ele mesmo falou que era preciso acabar com o 'nós contra eles'. Não veio um Lula Mandela, veio um Lula anti-Bolsonaro", afirmou.