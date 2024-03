Após não ir a reunião por problemas de saúde, Elmano falta a evento no Palácio

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo ELMANO voltou a mudar agenda por problemas de saúde

O governador Elmano de Freitas (PT) voltou a cancelar compromissos oficiais por problemas de saúde nesta quarta-feira, 13. Estava previsto para ele se reunir com o presidente da Enel Brasil, Antonio Scala, mas o petista não participou do encontro.

Elmano também estava confirmado no evento de lançamento dos programas de proteção animal, às 16 horas, no Palácio da Abolição, mas não compareceu. Segundo a assessoria imprensa, neste caso, a ausência se deu por causa de uma outra reunião na qual o governador precisaria estar.

Elmano fez uma live no Instagram no horário de 12 horas, o tradicional "Conversa com Elmano" e participou de reuniões internas, de acordo com a assessoria.

Max Quintino, secretário-chefe da Casa Civil, representou Elmano no evento da tarde de ontem. Ele afirmou que o governador estava ausente por cumprir outra agenda. Questionada sobre o compromisso que impediu Elmano de estar no evento pela tarde, a Casa Civil não soube informar qual seria a reunião. Não foram informados mais detalhes.

Esta não foi a primeira vez que o governador teve problemas de saúde durante a gestão. Em 13 de dezembro, ele se afastou das atividades do Abolição por apresentar "rouquidão e sintomas gripais". No período, o gestor também cumpriu a agenda de forma online. Três dias depois, ele compareceu ao ato de filiação ao PT do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado estadual Evandro Leitão.

O quadro de saúde de Elmano apresentou uma piora quando ele foi diagnosticado com pneumonia, em 15 de janeiro. O fato ocorreu após indisposição em um evento de entrega de viaturas aos Bombeiros, fazendo-o cancelar compromissos das horas seguintes.

O governador ainda esteve ausente do Estado por seis dias para tratar de uma doença pulmonar. Ele fez check-up em São Paulo e voltou recentemente ao Ceará. No último dia 5 de março, o chefe do Executivo retomou a agenda de compromissos públicos, utilizando máscara em algumas ocasiões. (Guilherme Gonsalves e Júlia Duarte)