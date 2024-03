Célio volta para Secretaria da Proteção Animal, mas ainda tenta se viabilizar para Prefeitura

Foto: Câmara dos Deputados Secretário voltou ao cargo e anunciou investimentos para o setor

O deputado federal Célio Studart (PSD-CE) voltou a integrar os quadros do Governo do Ceará e comandou, nesta quarta-feira, 13, evento da Secretaria de Proteção Animal. Foram lançados quatro editais de apoio a abrigos e protetores animais, totalizando R$ 5 milhões para políticas públicas da causa animal.

O horizonte do secretário, no entanto, não deixará de ter uma possível indicação do partido para disputar a Prefeitura de Fortaleza. Ele já tinha mostrado disposição de disputar o cargo.

Durante o evento, o parlamentar foi cauteloso e ressaltou que tentará "amadurecer a ideia" internamente em sua sigla, mas será em momento futuro próximo do período em que o partido fará convenções partidárias, programadas entre julho e agosto. Sua visão é que a decisão não depende dele e sim do partido.

"Como isso é um tema eleitoral, não diz respeito muito a esse momento no lançamento de um programa de estado. Um tema eleitoral que não depende de mim, porque eu estou falando enquanto secretario", afirmou.

E seguiu: "Já o tema eleitoral, vai depender do partido, das convenções partidárias que vão ocorrer em julho. Com certeza daqui para lá vou ter que amadurecer essas outras ideias nas instância partidárias, que passa a ser uma questão que independe de mim".

No fim de janeiro, Célio se reuniu com o presidente nacional do PSD, o secretário de Governo do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab. Na mesa, esteve em pauta a eleição municipal de 2024, como compartilhou o deputado em publicação nas redes sociais.

"Homem público que admiro não somente pela experiência e trajetória, mas por ser incansável, solícito e sempre atencioso. Um grande conselheiro! Na pauta: temas nacionais desse novo ano legislativo, experiência no executivo e eleições 2024", disse o deputado na ocasião.

Presidente estadual do PSD, Domingos Filho, tem defendido que o partido siga junto do PT na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, mas disse ver Célio como uma possibilidade. O dirigente disse não ter “nenhuma dificuldade” com os nomes petistas, dos quais cinco já se colocam como pré-candidatos. Contudo, destacou o “peso” político do presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Evandro Leitão, recém filiado ao PT em evento de grande porte.

Studart foi quinto colocado na disputa ao Paço Municipal em 2020, com 3,54% da preferência dos eleitores da Capital, o equivalente a 45.369 votos. Para voltar a disputar, como secretário, ele teria que deixar o cargo quatro meses antes do pleito, como é estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ou seja, no mês de junho.