Na primeira sessão de Nikolas, Comissão de Educação aprova convite a Camilo

Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados Nikolas Ferreira, deputado federal

A primeira sessão de Nikolas Ferreira (PL-MG) à frente da Comissão de Educação (CE) foi mais tranquila do que o esperado. Com tom conciliador e diálogos com ambos os espectros da política nacional, o deputado bolsonarista não subiu o tom, seguiu o rendimento e fez acordos na estreia como presidente do colegiado. A resolução mais importante aprovada pelos parlamentares da CE nesta quarta-feira foi o convite ao ministro da pasta, Camilo Santana. Aliados do ministro já anteciparam ao O POVO que Camilo vai atender ao chamado.

O requerimento de convite ao ministro foi protocolado pela base aliada do governo. O mensageiro do Planalto foi o deputado Pedro Uczai (PT-SC), que foi elogiado por Nikolas. A estratégia é mostrar que os governistas querem pautar a comissão com os termos da atual política educacional. A solicitação de audiência foi assinada por todos os integrantes do colegiado. “É uma forma de orientar que a pauta discutida aqui não vai ser perseguição a professores, gênero, homeschooling. Queremos debater aqui diversidade, orçamento, institutos federais”, disse o deputado Tarcísio Motta (Psol-RJ).

Ainda não há data para que Camilo se apresente à comissão, mas ele o fará. A agenda do ministro está cheia por conta dos lançamentos estaduais do Programa Pé-de-Meia. Camilo vai viajar a todos os estados brasileiros para apresentar a política, que promete reduzir a evasão no Ensino Médio.

Novo Ensino Médio

Por falar nisso, o projeto que vai reformular, novamente, o Ensino Médio será votado ainda em março, na Câmara dos Deputados. O relator do projeto, o deputado Mendonça Filho (União Brasil-PE), tinha reunião prevista com Camilo Santana ainda nessa quarta-feira. O entrave maior entre parlamento e governo está na carga horária da formação básica. Enquanto Mendonça Filho defende 2.100 horas de ensino básico, o MEC não abre mão das 2.400 horas. Se houver acordo, o texto vai para votação no plenário da Câmara já na próxima semana.

Sâmia x Nikolas

Durante a tranquila sessão da Comissão de Educação, apenas uma intercorrência: a deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP) lamentou a eleição de Nikolas. “Uma comissão tão importante tenha na sua presidência uma pessoa que não tem compromisso com a educação e com histórico de terraplanismo, mas a sessão de hoje mostra que não é tão simples mexer com a educação pública e criar distrações sobre o tema. O último que fez isso está inelegível e será preso, que fique de alerta”, apontou Sâmia.

Nikolas, prontamente, rebateu. “Fiz um compromisso com todos, o que me deixa feliz, de deixar de lado divergências políticas, ideológicas e partidárias. Se eu, com um milhão e meio de votos não posso estar aqui, fica complicado. Minha representação não é dada pela senhora, mas por quem votou em mim”, afirmou Nikolas.