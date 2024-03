Sarto pretende fazer mudanças no secretariado até o fim de março: 'Não posso dar spoiler'

Foto: Samuel Setubal PREFEITO José Sarto

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), confirmou, nesta quarta-feira, 13, a intenção de realizar mudanças no secretariado da gestão e manifestou a intenção de oficializá-las até o fim deste mês. O pedetista não revelou quais secretarias serão afetadas com as trocas. A declaração ocorreu durante entrega de um complexo educacional no Pirambu.



“Tem sim (mudanças previstas), mas não posso, como é que diz? Spoiler. Não posso dar spoiler. Na verdade, a prioridade é o seguinte, hierarquizar o que é mais importante. A quadra de inverno direcionou nossa atenção para o dia a dia. Direcionou a energia da gestão para isso. (...) Hoje é dia 13, já, já, acho que até o fim do mês a gente anuncia mudanças”, afirmou o prefeito.

Em fevereiro deste ano, Sarto já havia prometido acelerar o processo de ajustes na titularidade de pastas e justificou que anunciaria após chegar a um acordo de percentual de reajuste com os profissionais da educação que estavam em greve à época.

Desde dezembro do ano passado, o prefeito fala em mudanças. Uma delas, já realizada, foi a troca na Superintendência do Instituto José Frota (IJF), mais importante hospital municipal, hoje chefiado pelo cirurgião-dentista José Maria Sampaio Menezes Júnior.

O restante das permutas deve ocorrer ainda neste mês ou com a aproximação do limite do período de desincompatibilização, quando secretários e pessoas ligadas à gestão devem deixar os cargos para concorrer nas eleições de 2024.



Líder do prefeito na Câmara Municipal (CMFor), vereador Iraguassu Teixeira (PDT) disse que é normal que ocorram ajustes visando a disputa do pleito de 2024. "O prefeito deve anunciar quais os espaços em breve. A gente sabe alguns secretários, como a Kamyla (Castro, do PSDB), da Regional 1, que é pré-candidata a vereadora, o secretario Rennys Frota e alguns outros que devem estar conversando com o prefeito", pontuou.

Iraguassu lembrou ainda de secretários que são vereadores licenciados e devem se desincompatibilizar para disputar novamente mandatos eletivos. "Outros nomes como o Fábio Rubens (da Regional 8), o secretário Elpídio (Nogueira, da Secretaria da Cultura) que devem retornar à Câmara, se desincompatibilizando, para concorrer novamente; não sei precisar quantos, mas não acho que sejam poucas (mudanças)", disse ao O POVO.

Na metade do mandato, Sarto fez uma reforma do secretariado, mexendo em 13 pastas e órgãos ligados à Prefeitura, dentre eles a secretaria da Saúde, o próprio IJF e no comando das regionais. (colaborou Guilherme Gonsalves)