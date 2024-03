Cid: "Ivo tem avaliação extraordinária, mas não significa que votarão no seu candidato"

Foto: FÁBIO LIMA CID desconversou ao falar sobre eleição em Sobral

O senador Cid Gomes (PSB) comentou o cenário político em Sobral, na região Norte do Estado, onde seu irmão, o prefeito Ivo Gomes (PSB), articula o processo de escolha de candidato à sucessão, num contexto de afastamento com a atual vice Christianne Coelho (PT).

Cid não se alongou sobre o tema, mas destacou que o processo pré-eleitoral será conduzido pelo irmão à base de "humildade" e "diálogo" e que, desta forma, ocorrerá comunhão entre aliados da gestão.

"Ivo é reeleito, não pode mais ser candidato. Tem uma administração liderada por Ivo em Sobral com avaliação extraordinária e que supera 80% a aprovação. É claro que aprovação não significa que votarão no seu candidato. Ele vai conduzir o processo com humildade, com diálogo, ouvindo as bases e os partidos aliados para que cheguemos a um entendimento", disse o senador no lançamento do programa Pé-De-Meia, do Governo Federal, em evento no Centros de Evento, em Fortaleza, nesta quinta-feira, 14.

No último fim de semana, durante evento do PSB em Fortaleza, Cid destacou que a intenção do grupo em Sobral é de se lançar um nome do próprio partido, mas que isso não inviabilizaria diálogos com outras legendas.

A relação política entre Ivo e a vice-prefeita tem estremecido nos últimos meses. Na semana passada, mais de 20 pessoas ligadas ao gabinete de Christianne Coelho foram exoneradas. Onze delas constam no Diário Oficial do Município da última terça-feira, 5.

Ouvida pelo O POVO, Christianne disse que os nomes no documento são relativos a cargos comissionados, mas que cerca de outros 12 terceirizados foram afetados pela demissão em massa, entre eles vigilantes, controladores de acesso e auxiliares de serviços gerais.



Relação com Ivo

Em 10 de janeiro de 2024, Ivo comentou, durante o programa Izaías Nicolau, de uma rádio local, que a relação com a vice-prefeita “já esteve melhor”. “Sempre tive uma relação muito boa com a Christianne. Depois da eleição de 2022, começou um movimento no entorno dela de candidatura a prefeito dentro da minha gestão. Eu até disse aqui: 'quem quiser ser candidato a prefeito tem todo direito a sê-lo, afinal de contas vivemos numa democracia, [mas] dentro da minha gestão, não, até porque é ilegal, é imoral você ficar aparelhando as instâncias da prefeitura'”.

E seguiu: “Manifestei isso para ela não diretamente, mas através de amigos em comum e ela, acho que concluiu que estava equivocada. Então, estamos tentando reconstruir as relações. No que depender de mim, as relações voltam ao que era normal, de antes”.

Na ocasião, Ivo foi questionado se apoiaria uma candidatura de Christianne pelo PT. Ao que respondeu: “Eu não vou apoiar nenhum candidato que é apoiado à minha revelia. Eu não vou apoiar ninguém à força”.