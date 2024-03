Nome de vice de Catanho segue em aberto em Caucaia

Foto: Divulgação Catanho em reunião com prefeito Valim e vereadores da base governista

Após confirmado o nome do secretário Waldemir Catanho (PT) como pré-candidato da base governista de Caucaia, as negociações a partir de agora serão em torno de quem comporá a chapa como postulante a vice-prefeito.

Os 22 vereadores aliados do atual chefe do Executivo municipal, Vitor Valim (PSB), compareceram no encontro desta sexta-feira, 15, que determinou o concorrente de situação ao Paço municipal do segundo maior colégio eleitoral do Ceará. Anteriormente, no entanto, parlamentares do grupo argumentavam preferência por um nome que fosse local, "filho de Caucaia".

O desejo dos legisladores era de que a chapa pudesse ser encabeçada por um alguém próximo tanto de Valim quanto da Câmara. Vereadores ouvidos pelo O POVO após a reunião dessa sexta-feira explicaram que, no momento, a definição está em aberto, mas com algumas opções postas.

Sávio Nascimento (PSDB) comentou que o encontro focou na definição de pré-candidato a prefeito. "Mais para frente saberemos quem será a formação da chapa. Há vários nomes colocados, como do vereador Vanderlan Alves (União Brasil), do nosso presidente Dr. Tanilo (PDT), também do secretário de Patrimônio, Sílvio Nascimento, [assim] como diversos outros nomes colocados pela base e que será decidido em grupo, assim como foi a decisão do pré-candidato a prefeito Catanho".

O vereador Neto do Planalto (PP) seguiu o mesmo posicionamento do colega de parlamento. "O Vitor sempre foi um prefeito que tentou trabalhar em sintonia com a nossa Casa Legislativa. Lá mesmo tem vários nomes para vice, então, assim, existem muitas opções. Só que não quiseram anunciar agora o vice para trabalhar melhor as opções".

E seguiu: "Na realidade foi o pré-candidato Catanho e o líder que optaram por não escolher o nome agora, porque há a necessidade de ter o cabeça para a gente trabalhar o nome do vice, que é uma articulação para saber quem mais contribui para que a chapa seja vencedora".

Questionado sobre quem poderia ocupar a vaga, Catanho explicou que ainda não houve conversa sobre o assunto, “porque hoje (ontem) é que se resolveu essa história de ser candidato”. "Então, estamos assistindo aqui o comecinho da história. Não deu tempo ainda da gente tratar disso”, contou.



Quer receber por WhatsApp as últimas notícias da política no Ceará e no Brasil? Acesse este link e entre no canal do O POVO sobre política cearense