"Não tenho medo de qualquer julgamento", diz Bolsonaro

Foto: Reprodução / Instagram / Jair Bolsonaro Ex-presidente esteve no lançamento da pré-candidatura de Alexandre Ramagem (PL) à Prefeitura do Rio de Janeiro

Suspeito de tramar um plano de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado, 16, que "não tem medo de qualquer julgamento" e que "poderia estar em um outro País", mas decidiu voltar ao Brasil em março do ano passado, depois de três meses nos Estados Unidos, mesmo considerando estar sob "risco".

"Eu poderia estar muito bem em outro País, mas decidi voltar pra cá com todo o risco. Não tenho medo de qualquer julgamento", afirmou Bolsonaro na cerimônia de lançamento da pré-candidatura do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) à Prefeitura do Rio.

Em uma das entradas da quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel, na zona oeste do Rio, onde ocorreu o evento, os bicheiros Rogério Andrade e Castor de Andrade - patrono da escola de samba e banqueiro do jogo do bicho morto em 1997, aos 71 anos - estampam um banner de dois metros no mezanino do "Maracanã do Samba" com a frase: "O que é nascido de Deus vence o mundo". A menos de cem metros de lá, Bolsonaro e Ramagem estrelam as peças do PL para o lançamento da pré-candidatura do delegado da PF à Prefeitura do Rio. (Agência Estado)