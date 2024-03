PT realiza série de filiações pelo Interior de olho nas eleições

Foto: Reprodução/Instagram: PT Ceará O PT realizou uma série de filiações de prefeitos e nomes para concorrem nas eleições municipais de 2024

O PT do Ceará segue firme na estratégia de tentar se fortalecer para as eleições de outubro. Entre sexta-feira e sábado, a vice-prefeita de Santa Quitéria, Lígia Protásio, o prefeito de Granja, Aníbal Filho, e o prefeito Kennedy Aquino, de Uruoca, se filiaram a sigla petista.

Lígia deixa o PP. Já Aníbal e Kennedy são dissidentes do PDT. Com os novos nomes, o PT já chegou a mais 40 prefeituras no Estado do Ceará, sendo a segunda maior força, atrás apenas do PSB, que conta com 61 no total.

Acompanharam as filiações de Aníbal e Kennedy na sexta, 15, lideranças como o deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT), líder do governo Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o líder do bloco PT/PCdoB/PSD/PSDB/Cidadania, De Assis Diniz (PT), a senadora Augusta Brito (PT) e o presidente do partido no Ceará, Antônio Filho, o Conin.

Já neste sábado, 16, durante ato de filiação de Lígia Protásio em Santa Quitéria, também estiveram lideranças como o deputado federal Mauro Filho (PDT), os estaduais Bruno Pedrosa (PDT) e Missias do MST (PT), além do líder do governo Lula na Câmara Federal, o deputado federal José Guimarães (PT). Também ocorreram filiações no município de Marco.

Na quinta-feira, 14, o PT também realizou filiações em Tururu, dentre elas, a do vereador Pedro Filho, que é pré-candidato ao cargo de prefeito no município.

De acordo com o parlamentar petista e uma das principais lideranças do Ceará, o partido tentará eleger 50 prefeitos no Estado nas eleições em 2024.

O partido também coloca como prioridades os dois maiores municípios do Estado, e únicos com segundo turno: Fortaleza e Caucaia. Na Capital, o processo da escolha do nome será definido por meio de encontro municipal. São pré-candidatos: o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) Evandro Leitão, a deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza Luizianne Lins, o deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio, a deputado estadual Larissa Gaspar e o assessor de assuntos municipais do Governo do Ceará Artur Bruno.

Em Caucaia, o nome de Waldemir Catanho foi oficializado nesta sexta-feira, 15. O secretário da Articulação do governo Elmano de Freitas contará com o apoio do atual prefeito Vitor Valim (PSB), que não tentará a reeleição.

Em outro município-chave nas eleições, Juazeiro do Norte, o PT realizou uma reunião do diretório municipal com o deputado estadual Fernando Santana (PT), cuja pré-candidatura foi confirmada recentemente pelo deputado federal José Guimarães. Objetivo é traçar as principais estratégias para a disputa de outubro, quando deve ter, entre seus principais adversários, o atual prefeito da cidade, Glêdson Bezerra (Podemos).