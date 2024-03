Deuzinho lamenta Catanho não ser de Caucaia; Salmito diz que "é um nome especial"

Foto: TATIANA FORTES/GOV. DO CEARA  CATANHO é o escolhido para ser o candidato governista em Caucaia

A escolha do secretário da Articulação Política do Governo Elmano de Freitas (PT), Waldemir Catanho (PT), como candidato governista à sucessão do atual prefeito Vitor Valim (PSB), em Caucaia, tem repercutido entre oposição e situação.

O vice-prefeito de Caucaia e pré-candidato ao comando do Executivo, Deuzinho Filho (União), avaliou a escolha do petista como natural, devido à aproximação do prefeito com o PT, mas lamentou o nome não ter sido um caucaiense "que mora e vive na cidade".

 Deuzinho, porém, afirmou que respeita todos os seus concorrentes e não será diferente com Catanho. O vice declarou que sua conduta na campanha será de propostas e respeito.

"Avalio como natural, haja visto que o prefeito em 2022 trabalhou efetivamente para o PT. Só lamento não ter sido escolhido um (a) caucaiense, que mora e vive na cidade. Mas respeito todos os meus concorrentes e não será diferente com o Catanho. Desejo que façamos uma campanha de propostas e da vontade de fazer melhor pra gente de Caucaia, essa será minha conduta de campanha", disse ao O POVO, neste domingo, 17.

Salmito Filho (PDT), secretário do Desenvolvimento Econômico do governo estadual, era um dos cotados para ser candidato à sucessão de Valim em Caucaia. Ele disse ter ficado muito honrado por ser lembrado e classificou Catanho como "um nome muito especial".

"Sempre que o meu nome é lembrado como uma possível opção para uma missão nobre de governar, eu fico, a priori, muito honrado. Vejo como um nome muito especial para Caucaia", afirmou ao O POVO.

Salmito teceu uma série de elogios ao pré-candidato petista. De acordo com ele, Catanho reúne experiência política com diversas classes e tem força de atrair a confiança de Valim, de vereadores de Caucaia, do governador Elmano, do ministro Camilo Santana (PT), do senador Cid Gomes (PSB) e da deputada federal Luizianne Lins (PT).

"O Catanho reúne experiência política, de saber lidar com as lideranças populares como os indígenas, lideranças sindicais, lideranças populares, lideranças empresariais, lideranças políticas, experiência em administração pública municipal quando foi secretário de governo da então prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins", destacou.

O secretário também afirmou ter convicção de que Catanho como opção de pré-candidato a prefeito de Caucaia será muito importante para garantir as conquistas da população trabalhadas pelo governo do atual prefeito Vitor Valim.