Psol e Rede poderão definir candidato em Fortaleza por meio de votação

Foto: Reprodução/Instagram Técio Nunes (Psol) e Cindy Carvalho (Rede) são pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza pela mesma federação

A federação Psol-Rede lançou duas pré-candidaturas em Fortaleza para as eleições municipais, com Técio Nunes e Cindy Carvalho, respectivamente. Porém, apenas um nome poderá ser cabeça de chapa pelo Paço Municipal. Decisão que poderá ser tomada por meio de votação interna, a partir da quantidade de delegados que cada partido possui, levando em conta o resultado das eleições de 2020.

O deputado estadual e forte liderança do Psol, Renato Roseno, elogiou Cindy, mas disse que a federação terá que sentar para resolver a questão de acordo com o regulamento.

Tem que resolver. Tem o regulamento. A Cindy é uma companheira jovem, valorosa, ela obviamente merece todo o respeito. Mas a federação vai ter que sentar", disse ao O POVO.

Roseno explicou que pelo estatuto da federação, os votos para vereadores das eleições de quatro anos atrás, isto é, de 2020, geram a proporcionalidade para a atual federação. Na ocasião, o Psol elegeu dois parlamentares, Adriana Gerônimo e Gabriel Aguiar, com mais de 8 mil votos cada, já a Rede Sustentabilidade um, Estrela Barros, com quase cinco mil.

"Pelo estatuto da federação, os votos de quatro anos atrás, eles geram a proporcionalidade para a federação atual. É assim, o Psol teve 'x' votos há quatro anos atrás para vereador, a Rede teve 'y' votos. Essa proporção é a proporção dos delegados para a federação atual", explicou Renato Roseno.

Em 2020, o Psol teve Renato Roseno como candidato à Prefeitura, somando 34.346 votos. De votos nominais e de legenda, a sigla conquistou 46.606 e 3.588, respectivamente, dando um total de 50.194, ou seja, 3,93%. Já a Rede Sustentabilidade contabilizou 42.672 votos nominais e 590 de legenda, somando ao final 43.262, o equivalente a 3,38%.

Técio Nunes, produtor cultural escolhido pelo Psol para representar o partido na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, acredita que a Rede tem legitimidade de apresentar um nome própria e teceu elogios a ambientalista Cindy Carvalho. Afirmou ainda que a federação irá se unir mais perto do fim das convenções, entre 20 de julho a 5 de agosto. Questionado sobre a Rede compor como vice na chapa encabeçada pelo Psol, Técio disse que o debate é interno da legenda.

"Nossa federação segue firme e forte e apresentará um programa que apresente soluções efetivas para mudar Fortaleza".

A pré-candidata pela Rede à Prefeitura de Fortaleza, Cindy Carvalho, por sua vez, destacou que seu nome foi aprovado pela direção municipal da sigla, e que embora o partido esteja em uma federação com o Psol, são partidos distintos. "A minha pré-candidatura está posta, foi aprovada pela direção municipal. Nós defendemos que mais mulheres possam ser candidatas. Agora, se no decorrer da conjuntura alguma mulher de outro partido surgir com chances reais de eleição, a Rede estará disposta a conversar", afirmou. (Guilherme Gonsalves, com colaboração de Yuri Gomes/Especial para O POVO)