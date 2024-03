Dra. Silvana confirma pré-candidatura à Prefeitura de Maracanaú: 'Cidade vai ficar muito bonita'

Foto: José Leomar/ Alece SILVANA vai apostar no eleitorado evangélico e bolsonarista

A deputada estadual Dra. Silvana será a pré-candidata do PL a Prefeitura em Maracanaú. Ela se reuniu nesta segunda-feira, 18, com o presidente do partido no Ceará, o também deputado estadual Carmelo Neto (PL), e o diretório já tem o aval do presidente nacional, Valdemar Costa Neto.

Silvana falou ao O POVO sobre a intenção de concorrer ao cargo de prefeita no município com a segunda maior economia do Ceará e que deseja "mostrar o jeito mulher de administrar". Ela também destacou que Maracanaú ficará "muito bonita".

"Eu gosto de desafios e penso que não somos felizes sem sonhos. De fato desejo concorrer então estou trabalhando com entusiasmo. Eu desejo mostrar o jeito mulher de administrar. Maracanaú vai ficar muito bonita. Estou empolgada pois amo desafios", disse.

Dra. Silvana declarou que o PL deseja ter candidatos na maior quantidade de municípios, e que Carmelo Neto havia colocado Maracanaú como uma das prioridades no Ceará. O presidente estadual da sigla que a legenda está trabalhando para que Silvana seja candidata no município e a deputada já anunciou que irá mudar o seu domicílio eleitoral.

A parlamentar também destacou que o município tem o maior percentual de evangélicos, grupo do qual tem forte apoio, de todas as cidades do Estado e teve expressiva votação, reunindo as características e ideias para se colocar como candidata do PL na disputa eleitoral.

Em 2022, Silvana foi a oitava parlamentar mais votada no município entre os deputados estaduais, com 2.830 votos. O marido dela, Dr. Jaziel (PL) foi o décimo entre os deputados federais com 2.414 votos.

Possibilidade de união da oposição

Em Maracanaú não há segundo turno, portanto, nomes de oposição do atual prefeito Roberto Pessoa (União Brasil) podem formar aliança contra o gestor. Seu grupo político governa o município desde 2005 com dois mandatos de Pessoa, seguido de dois de Firmo Camurça, seu aliado e mais um do atual prefeito.

O prefeito, no fim de seu terceiro mandato, já demonstrou que irá tentar novamente a reeleição. Em 2020 ele venceu com 66,32% dos votos.

Em Maracanaú devem também concorrer os deputados estaduais Júlio Cesar Filho (PT) e Lucinildo Frota (PDT). A oposição dialoga para poder analisar a possibilidade de uma "frente ampla" contra Roberto Pessoa, uma vez que não há segundo turno.

Na semana passada, quando Dra. Silvana falou do seu interesse em disputar as eleições, ela conversou com Lucinildo na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), sobre uma possível aliança.

Em um tom de brincadeira, a dupla "selou" acordo. Quem estiver mais bem colocado quando a disputa se aproximar seria o candidato e o outro iria para a vice.