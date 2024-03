Líder do PT, De Assis, diz que "não há cenário para racha interno"

Foto: AURÉLIO ALVES DE ASSIS DINIZ, defende que Evandro Leitão seja o escolhido para a disputa

Discutindo as eleições municipais de 2024 e o panorama do PT na disputa ao Paço Municipal, o líder do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), De Assis Diniz, afirmou que não existe um cenário para racha interno na legenda.

“Eu não vejo, pela conjuntura e pela leitura entre todos os grupos políticos internos do PT, um cenário que vá levar a um racha. Não é razoável, numa capacidade de fazer o que nós estamos percebendo dessa direita raivosa carcomida, qualquer aceno de racha interno”, disse o parlamentar em entrevista ao podcast Jogo Político, nesta segunda-feira, 18.

A declaração do deputado faz referência à disputa interna no PT para definir qual nome será lançado para concorrer à Prefeitura de Fortaleza em outubro deste ano. Duzentos delegados partidários serão eleitos no dia 7 de abril para escolher quem ocupará o posto.

No último dia 15 de janeiro, o presidente da Alece, Evandro Leitão (PT), lançou-se como pré-candidato ao Paço Municipal pelo partido. Além dele, a deputada federal Luizianne Lins é outra postulante que desponta com força dentro do partido. Outros três petistas estão disputando a vaga: Larissa Gaspar, Guilherme Sampaio e Artur Bruno.

“Nós (PT) temos cinco candidaturas, todas valorosas”, seguiu De Assis. “Mas eu acredito que a disputa acontecerá no dia 7 de abril entre a candidatura do Evandro e da Luizianne, esses serão os protagonistas dentro do encontro”.

De Assis revelou que trabalha por lealdade e, por este motivo, ficará ao lado de Evandro. “Eu trabalho na tese de que, por lealdade, como o Camilo (Santana, ministro da Educação) foi leal ao Cid (Gomes, senador) lá atrás, hoje nós temos que ser leais ao Evandro”, prosseguiu.

“O Evandro correu o risco de não ter legenda. O Evandro foi boicotado por não ter tempo de televisão, foi brigar para ter o tempo de televisão. Ele não teve fundo partidário. Esse risco o Evandro correu quando o Elmano (de Freitas, governador do Estado) nem era candidato, quando assumiu como candidato com dois, três pontos percentuais”.

O parlamentar também explicou como será o encontro do PT no dia 7 de abril, no qual os membros da legenda se reunirão para definir o nome que será lançado na disputa.

“Nós vamos ter inscrição de chapa, vamos ter um dia inteiro debatendo, votando, discutindo, então haverá, sim, essa oportunidade da base ser ouvida. As prévias é porque não existe, na tradição e cultura do PT uma única decisão por prévia, por que essa deveria ser por prévia?”, disse.

De Assis diz que Luizianne participará da campanha mesmo se não for a candidata do PT

De Assis Diniz considera que Luizianne Lins (PT) participará da campanha petista à Prefeitura de Fortaleza mesmo se não for escolhida como candidata. “Eu vou, sem sombra de dúvidas, vê-la na campanha ou como candidata ou como apoiadora”, afirmou Diniz.

Ele projeta que a deputada federal não cruzará os braços caso não seja a candidata. Segundo ele, Luizianne “jamais poderá fazer isso contra a principal liderança que ela criou, chamada Elmano de Freitas (PT)”, governador do Ceará.

“[Eles] têm uma relação de mandato, uma relação orgânica. Então, ela jamais fará isso. Mas, ela não fará, não é por outra coisa, não, é porque ela tem uma visão de mundo, sabe o que representa essa conjuntura. E ela terá os espaços e as condições do diálogo para estar dentro dessa campanha”, continuou.

Além disso, De Assis afirmou não ter o sentimento de “massacre” externado pela deputada quanto à corrida interna do PT para definir o nome do candidato. “Como boa comunicadora, ela tem uma visão de comunicação e gosta de criar, a partir de falas, sentimentos de solidariedade, que é mais do que natural. Eu não vejo, eu não tenho esse sentimento”.

Ele explicou haver um ambiente de “respeito”, citando que as correntes partidárias que declararam apoio Evandro Leitão esperaram um tempo para anunciar seus posicionamentos. “O grupo do José Airton tinha uma posição, aguardou para conversar com ela. Então, é natural que as construções se organizem a partir de conjunturas”.

As tendências petistas Movimento PT, de Airton, e Campo Democrático, ligada ao líder do governo Lula na Câmara, deputado José Guimarães, oficializaram defesa de Evandro na disputa interna.

