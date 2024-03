O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou ontem investimentos no setor rural, em Chorozinho, distante 69,7 km de Fortaleza. Em recuperação por problemas de saúde que o afastaram das funções por algumas semanas, ele usou máscara durante o evento e só retirou para discursar.

No palanque, a representante do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), Andréia Castro, expressou apreensão com a saúde do governador dizendo que ele os "deixou muito preocupados". O petista se recupera de um quadro de pneumonia.

"Dizer que nós estamos muito contentes e desejar também que o nosso governador se recupere. Nos deixou muito preocupados esses dias, mas que tenha uma pronta recuperação", disse Andréia.

O governador enfrenta problemas de saúde desde meados de dezembro, quando cancelou compromissos por alguns dias.