Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski demitiu ontem o policial penal Jorge José da Rocha Guaranho, acusado de assassinar o guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, em julho de 2022, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

A pena de demissão do policial ocorreu no contexto de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado para investigar a atuação do agente, então servidor da penitenciária federal de Catanduvas, no Paraná.

Conforme nota da pasta, Guaranho foi demitido pelas seguintes infrações disciplinares: uso de recurso material da repartição em atividade particular; prática de ato de improbidade administrativa; e incontinência pública. Na decisão, Lewandowski interpretou que o ato ofensivo à vida é inconciliável com a moralidade administrativa (Carlos Holanda).