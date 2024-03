Evandro se mostra confiante e espera que PT saia unido

Foto: AURÉLIO ALVES Deputado Evandro Leitão lança planos de investimento do meio rural

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e pré-candidato do PT para ser prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, afirmou ontem ter expectativas positivas para o encontro municipal do partido que definirá o nome para concorrer às eleições.

Ao O POVO, o deputado estadual disse estar confiante para o processo e espera que o PT saia unido desta dinâmica interna para enfrentar a disputa pela Prefeitura de Fortaleza em outubro.

"(Expectativas) positivas. Confiante. Que a gente possa fazer um grande encontro e que o PT saia unido para enfrentarmos essas próximas eleições", disse em Chorozinho, após apresentação de pacote de investimentos para o desenvolvimento rural promovido pelo Governo do Estado.

Evandro Leitão também destacou que já tem procurado nomes e aliados para a corrida do PT, mas que tudo é feito de forma interna. O presidente da Alece, porém, afirmou que primeiro irá resolver as costuras dentro do partido para posteriormente procurar outros aliados.

"Internamente temos procurado (apoios). Isso tudo internamente. Aí vamos primeiro resolver internamente para que depois a gente possa procurar os nossos aliados", enfatizou.

Antes mesmo das inscrições das chapas de delegados para definir o candidato do PT, Evandro já conta com o apoio de ao menos três chapas no processo, conforme informou o jornalista Henrique Araújo na coluna "Vertical".

Os grupos de Acrísio Sena, José Airton Cirilo e Professor Pinheiro se reúnem para discutir a possibilidade de formação de uma chapa única. Dos três, Zé Airton, que é deputado federal, já antecipou adesão ao presidente da Assembleia.

No encontro, os filiados elegem representantes, delegados partidários, que participam do encontro e votam em quem preferem para representar o partido na disputa eleitoral. Já nas prévias, os filiados, no lugar de eleger delegados, votam diretamente em quem preferem como candidato.

São pré-candidatos do PT em Fortaleza Evandro Leitão, a deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins, a deputada estadual Larissa Gaspar, o presidente municipal e deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio e o secretário Artur Bruno.