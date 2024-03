Grupo de Trabalho do Litígio do Ceará divulgou informações nessa segunda-feira, 18, sobre novo estudo que identifica o local exato do sopé da Serra da Ibiapaba, alvo de questionamento na ação movida pelo Estado do Piauí no Supremo Tribunal Federal (STF).

A Procuradoria Geral do Estado (PGE-CE) cita o novo estudo e avalia que, com base na análise técnica, apoiada em dados geográficos e topográficos, a divisa atualmente praticada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) entre os estados do Ceará e do Piauí deveria ser alterada para o lado oeste.

O argumento é de que o Piauí é que teria ocupado áreas do Ceará, avançando sobre o sopé ocidental da Serra da Ibiapaba em alguns pontos. Para o Ceará, todo o território do lado ocidental considerando o sopé da serra pertence ao estado, enquanto os vizinhos questionam no processo que a divisão deve acontecer a partir do pico da serra, o chamado divisor de águas.

A mudança na interpretação pode acarretar em alterações no território de 13 municípios do Ceará. A população dessas regiões que podem se tornar piauienses é estimada em 25 mil pessoas. O município mais atingido pode ser Poranga, que tem 66,3% da área atual questionada pelo Piauí.

Conforme o Grupo de Trabalho do Ceará, o sopé seria o divisor natural que demarca o início das terras cearenses, segundo mapas e documentos históricos. O trabalho científico é um mapeamento geológico-morfológico que "propõe explorar a relevância dessa ferramenta para a resolução da controvérsia entre os estados vizinhos".

O estudo é baseado em técnicas cartográficas modernas e produtos de sensoriamento remoto que deve integrar a defesa do Ceará no processo de litígio que tramita. A Serra da Ibiapaba, geomorfologicamente, está presente nos 13 municípios que têm suas áreas questionadas pelo Piauí.

A definição exata de onde tem início a Serra da Ibiapaba é considerada fundamental no processo do litígio, conforme a PGE. "É o sopé desta serra que consta em diversos documentos históricos, ainda do século XVIII, como a divisa natural entre as terras que se tornariam posteriormente os estados do Ceará e do Piauí. Tais documentos já foram apresentados pela defesa cearense", ressaltou em nota.

A procuradoria cita ainda que a Carta Régia de 1721 estabelece que a Serra da Ibiapaba seria destinada aos indígenas Tabajara. O documento comprovaria a posse e a ocupação da serra pelo Ceará.

Os autores do estudo analisam que a referida carta não apenas delineia a posse cearense sobre toda a Serra da Ibiapaba, como também "atesta a identidade territorial e cultural dos habitantes com o território, enraizada em séculos de história e tradição".