Capitão Wagner conversa com partidos e pré-candidatos visando apoio no 2º turno

Foto: Vitor Magalhães/O POVO Capitão Wagner (União Brasil), no centro, em evento realizado pela Associação dos Jovens Empresários (AJE) de Fortaleza

O pré-candidato do União Brasil à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner, dialoga com partidos e pré-candidatos visando apoio em eventual segundo turno das eleições municipais. A informação foi dada por ele nesta quarta-feira, 20, em entrevista coletiva antes do almoço realizado pela Associação dos Jovens Empresários (AJE) de Fortaleza.

Projetando uma disputa acirrada, o ex-secretário da Saúde de Maracanaú usa como exemplo o pleito que elegeu o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), em 2012. Segundo Wagner, o pedetista venceu nas urnas porque “conseguiu, no segundo turno, ter um arco mais amplo de alianças”. “Isso viabilizou a vitória dele, [assim] como foi em 2016 e 2020, e deve ser também em 2024”, projetou.

“A gente está conversando com todo mundo até pensando no segundo turno. A gente conversa não só com os partidos, mas também com os pré-candidatos para deixar uma janela aberta, para que, quem sabe, chegando no segundo turno, a gente ter essa possibilidade de formalizar uma aliança que nos dê sustentabilidade na gestão, mas também na Câmara Municipal”.

Um dos focos do pré-candidato é direcionado ao Legislativo Municipal. Ele, que já foi vereador, diz estar “convicto” de que sua “boa relação” com o parlamento lhe é um indicador favorável.

“Tenho conversado muito com os vereadores dos diversos partidos. Eu fui vereador e sei onde é que o sapato aperta; o que o vereador quer para estar na base, que é justamente levar obra para o bairro dele, levar o ganho para categoria que ele representa. Então, estou muito convicto de que essa boa relação que eu tenho no parlamento vai me ajudar bastante”.

Após entregar o cargo na Secretaria da Saúde de Maracanaú no fim de fevereiro, Wagner visitou a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) no dia 5 de março. Na ocasião, ele teve um encontro "institucional" com o presidente da Casa, o vereador e aliado do prefeito José Sarto (PDT), Gardel Rolim (PDT), e cumprimentou diversos parlamentares presentes, além de realizar tratativas internas partidárias.

Ao O POVO, Wagner mencionou que a oportunidade serviu para rever vereadores colegas do seu período no Legislativo municipal e também conversar com aliados e possíveis apoiadores em um eventual segundo turno.

União Brasil: Rueda X Bivar

Wagner comentou, ainda, sobre o acirramento entre o recém-eleito presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda, e Luciano Bivar. Segundo ele, que é membro da Executiva nacional, não haverá problema “nem agora tampouco nas eleições”.

"Estão tentando uma situação que gere um acordo, me parece que há uma dificuldade nisso, mas a gente está muito consciente de que a convenção foi convocada pelo próprio Bivar, existiu um acordo que ele resolveu não levar a feito, mas a gente está muito tranquilo”.

E seguiu: “A cautela que tivemos a nível de Executiva nacional, de adotar todos os cuidados, foi muito importante para evitar que, numa judicialização, pudéssemos ter um resultado diferente. Então, eleição batida, unanimidade”.

Quando e por que ocorre 2º turno?



Nas eleições de 2024, o segundo turno está marcado para 27 de outubro. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), "o que define a possibilidade de realização de segundo turno é a adoção do critério da maioria absoluta de votos".

Ou seja, para ser eleito, não basta o candidato conseguir mais votos do que os concorrentes no primeiro turno, é necessário que ele obtenha mais da metade dos votos válidos, excluindo os votos em branco e os nulos.

O segundo turno acontece apenas em eleições majoritárias, aquelas que elegem cargos como presidente da República, governadores e prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores, além dos respectivos vices.



Com informações do repórter Vitor Magalhães

