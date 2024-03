PDT começa a destituir diretórios controlados por deputados aliados de Cid e Camilo

Foto: Guilherme Gonsalves/O POVO CIRO Gomes, Roberto Cláudio, José Sarto se reuniram com lideranças do PDT e aliados

O PDT decidiu em reunião destituir diretórios municipais da legenda controlados por deputados estaduais ligados ao senador Cid Gomes (PSB) e que solicitaram carta de anuência para deixar a sigla. O presidente do PDT no Ceará, Flávio Torres, afirmou que o comando iria selar a decisão nesta quarta-feira, 20, e citou Aracati e Tamboril.



"A gente vai selar, decidir. Por enquanto dois, Aracati e Tamboril. Onde os presidentes, de Aracati é o Guilherme Bismarck, que pediu para sair do partido. Eu acho que isso desabilita, essa foi a intenção de pedir a dissolução para que o partido possa caminhar com quem queira ser do PDT. Assim também em Tamboril com o deputado Jeová Mota", afirmou.

O deputado estadual Guilherme Bismarck, informou por meio de nota que já havia sido destituído. "Não havia nenhum motivo justificável para que o diretório estadual me destruísse da Presidência do PDT de Aracati, forjaram um processo onde todos já sabem o resultado, tudo no intuito autoritário de concentrar todo o poder nas mãos dos poucos", disse.



De acordo com o presidente estadual do PDT, não haveria outra destituição de diretório nessa quarta-feira. Torres disse, porém, que poderá haver outro em caso de não conseguir realizar uma construção.

O ex-prefeito Roberto Cláudio, presidente do PDT Fortaleza, afirmou que o diretório de Ipueiras também estaria em pauta para ser desfeito. Segundo ele, a decisão não é pessoal, mas partidária.

"Está no meio da pauta também Ipueiras, Tamboril, enfim, aonde há, isso não é nada pessoal, isso é uma decisão partidária. Onde havia um diretório, a decisão da presidência do comando do diretório de sair do partido, e pessoal o diretório ser desfeito e o partido ir buscar a fundação de uma nova comissão provisória lá", declarou.



Reunião com partidos aliados

Lideranças do PDT como o prefeito de Fortaleza José Sarto, ex-prefeito Roberto Cláudio, o ex-presidenciável Ciro Gomes e o presidente estadual Flávio Torres, estiveram reunidas nesta quarta-feira, 20, com nomes de 9 partidos aliados.

Os partidos são, Avante, Cidadania, DC, PSDB, PRTB, PMB, PRD e PMN. De acordo com RC, foram feitas várias deliberações, mas de ordem interna. Ele ainda afirmou que a pauta principal foi organizar as siglas aliadas para eleger vereadores nas eleições.

"Várias (deliberações), mas tem umas de ordem interna. Organizar, o principal é, nós temos 9 partidos aliados, todos farão vereadores, nossa tarefa é ajudar esse esforço em cada um deles para que tenham representação na Câmara eleita", afirmou.

Roberto Cláudio também destacou que a meta do PDT é eleger ao menos 14 vereadores, mas ao todo são 30 cadeiras na Câmara Municipal de Fortaleza contando com o conjunto partidário da base aliada.