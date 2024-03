Vladimir Putin, no poder na Rússia há 25 anos, foi reeleito para o quinto mandato e cada vez mais estabelecido como líder autoritário em meio à invasão da Ucrânia, à repressão no próprio país e ao confronto com o Ocidente. Até ameaças nucleares passaram a fazer parte da retórica belicista.

Ele foi vitorioso com 87,28% dos votos, um recorde, numa eleição sem um candidato opositor com chances reais de vitória. Putin conseguiu 10 pontos a mais do que em 2018.

Todos os principais opositores de Putin estão mortos, na prisão ou no exílio. As eleições aconteceram um mês depois que o principal detrator de Putin, Alexei Navalny, morreu na prisão.

Hoje com 71 anos, o dirigente russo reformou a Constituição em 2020 para lhe permitir concorrer a um novo mandato em 2030. Em caso de nova vitória daqui a seis anos, ele poderá permanecer no poder, pelas regras atuais, até 2036, quando terá 84 anos.

Ele já completou dois mandatos de quatro anos e dois mandatos de seis anos, com um interlúdio como primeiro-ministro.



Se completar mais seis anos à frente da Rússia, ele se tornará o líder mais longevo desde a revolução, ultrapassando Josef Stalin, que ocupou o Kremlin por 29 anos. Para quem caça ursos, joga hóquei e cavalga sem camisa na Sibéria, o recorde parece mera formalidade.

Da China a Cuba, os aliados felicitaram o chefe de Estado, ao passo que a eleição foi muito criticada pelas potências ocidentais.

Método de poder

O sistema de poder de Vladimir Putin, oriundo da KGB soviética e que chegou ao Kremlin em 31 de dezembro de 1999, confirmou duas características ao longo dos anos.

A primeira é o constante endurecimento do sistema, contra os oligarcas, com a segunda guerra na Chechênia, a redução das liberdades públicas e a repressão dos meios de comunicação social e da oposição.

O opositor mais conhecido, Alexei Navalny, morreu em fevereiro, em circunstâncias pouco claras, em prisão do Ártico, onde cumpria longa pena por "extremismo".

A segunda característica é o reforço da presença internacional, com a guerra da Geórgia (2008), a anexação da Crimeia ucraniana (2014), a intervenção militar na Síria (2015) e a invasão da Ucrânia (2022).

A Europa, em particular a Alemanha de Angela Merkel, acreditou equivocadamente que iria canalizar essas ambições, apostando na dependência econômica, mediante maciças compras de gás russo. Mas Putin parece imparável aos 71 anos.

Dois anos após invadir a Ucrânia, depois de derrotas humilhantes para o Exército russo, Putin está mais perto de uma vitória na guerra, resultado do desgaste dos aliados ocidentais e do cansaço da população ucraniana. A situação aterroriza países europeus, especialmente os que eram satélites soviéticos. Sanções internacionais parecem não ter movido uma palha na política externa agressiva da Rússia.

Qualquer oposição à invasão é punível com prisão. Milhares de russos foram perseguidos, processados, presos ou forçados ao exílio.

Para atingir os objetivos, Putin conta hoje com o apoio diplomático da China. A Ásia, com a Índia à frente, está comprando petróleo russo, e o presidente reeleito assegura que a África vê a Rússia como um aliado contra o "neocolonialismo" ocidental.

Com o fracasso da contraofensiva ucraniana em meados de 2023, Putin se sente mais forte e aproveita a divisão ocidental sobre a continuação da ajuda militar a Kiev.

A economia russa absorveu, em geral, o impacto das sanções ocidentais, apesar da inflação e da dependência da produção militar.

Internamente, Putin desmontou a oposição, criando leis draconianas que levaram a maioria ao exílio ou para a prisão. A Comissão Eleitoral Central (CEC) registrou apenas mais três candidatos, nenhum deles de oposição de verdade: o comunista Nikolai Kharkinov, que teve 4,3% dos votos; o liberal Vladislav Davankov, que obteve 3,9%, e o ultranacionalista Leonid Slutski, que teve 3,24%. O único opositor real que tentou registrar candidatura, Boris Nadezhdin, foi vetado pela Comissão Eleitoral.

Na segunda-feira, 18, um dia após a confirmação da vitória, Putin apareceu diante de uma multidão na Praça Vermelha junto com os três candidatos que concorreram contra ele nas eleições, após recebê-los em uma reunião no Kremlin na qual todos deram os parabéns a ele.

Desafios

Mas por mais poderoso que seja, o presidente enfrenta grandes desafios. A vitória no conflito na Ucrânia está longe e a capacidade dos russos, das elites e da economia para resistirem a longo prazo permanece uma incógnita.

O motim em junho de 2023 pelos mercenários do grupo Wagner, liderados pelo ex-aliado Yevgeny Prigozhin, foi um exemplo disso.

A morte da cúpula rebelde em uma queda de avião apresentada como acidente permitiu ao Kremlin encerrar esse capítulo.

Ao nível da política interna, o Kremlin não tolera mais opositores. Alguns deles morreram, como Navalny ou Boris Nemtsov, assassinado em 2015, e muitos mais, dissidentes anônimos, estão atrás das grades por terem denunciado a invasão da Ucrânia.

Ameaças nucleares

A retórica agressiva de Putin passou, nas últimas semanas, a fazer ameaças diretas de uso de armas nucleares. Em entrevista a emissora estatal de televisão, ele disse estar pronto para usá-las caso haja ameaça à soberania e à independência da Rússia.

O líder russo acrescentou ter esperanças de que os Estados Unidos evitarão qualquer escalada que possa dar início a uma guerra nuclear, mas enfatizou que as forças do país estão prontas para um cenário desse tipo.

Ele reforçou que as armas nucleares do país são mais modernas e avançadas que as dos Estados Unidos e destacou que o arsenal da nação sempre está "preparado" para uma guerra nuclear. Ele destacou a "tríade nuclear" russa, três formas de lançar armas atômicas, por terra, mar e ar.

"Nossa tríade, a tríade nuclear, é mais moderna que qualquer outra tríade. Apenas nós e os americanos temos estas tríades. E nós avançamos muito mais aqui", disse.

Os países ocidentais acusam o presidente russo de proferir ameaças veladas sobre um possível conflito nuclear, em particular na Ucrânia. Putin, porém, disse que não pensou em usar o arsenal nuclear na Ucrânia. "Por que deveríamos utilizar meios de destruição em massa? Nunca houve tal necessidade", declarou.

Leia mais Aproximação e distanciamento do Ocidente

Os destinos para os opositores: morte, prisão ou exílio

As eleições presidenciais russas transcorreram, como de costume, sem oposição real já que os potenciais rivais de Vladimir Putin foram mortos, presos ou exilados, como Alexey Navalny, falecido em meados de fevereiro em uma prisão no Ártico sob circunstâncias pouco claras.

Morte no Ártico

Principal opositor de Putin por mais de uma década, Alexey Navalny foi, ao longo de sua vida, assediado, envenenado e encarcerado. Por fim, morreu aos 47 anos em uma colônia penitenciária do Ártico, onde cumpria uma pena de 19 anos por "extremismo". Esse ativista contra a corrupção e ex-advogado moscovita já havia sido vítima, em 2020, na Sibéria, de um grave envenenamento, o qual atribuiu ao Kremlin, que sempre negou.

Ao retornar à Rússia em janeiro de 2021 após sua recuperação na Alemanha, foi detido e sua organização anticorrupção FBK foi fechada por "extremismo". A viúva, Yulia Navalnaya, que vive exilada no exterior, prometeu continuar a luta do marido e chamou os russos a "unirem-se" contra Putin.

Assassinato

O ex-vice-primeiro-ministro Boris Nemtsov tornou-se um dos principais críticos de Putin na década de 2000. Menos de um ano depois de se opor à anexação da Crimeia, Nemtsov foi assassinado em fevereiro de 2015 com quatro tiros nas costas em uma ponte a poucos metros do Kremlin. Tinha 55 anos.

Os apoiadores acusam o líder checheno Ramzan Kadirov de ter dado a ordem, o que ele nega. Cinco chechenos foram condenados por esse assassinato, sem que o autor tenha sido oficialmente identificado.

Jornalista assassinada

Dez anos antes, em outubro de 2006, Anna Politkovskaya foi assassinada no hall de seu prédio em Moscou. Essa jornalista da Novaya Gazeta, principal veículo de comunicação independente do país, havia documentado e denunciado por anos os crimes do exército russo na Chechênia.

Direitos humanos

Outros críticos foram presos ou correm o risco de ser, como Oleg Orlov, figura da defesa dos direitos humanos e da emblemática ONG Memorial, cujo novo julgamento teve início nesta sexta em Moscou. Orlov pode pegar até cinco anos de prisão por suas denúncias da ofensiva militar na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022.

Envenenamentos

Vladimir Kara Murza, de 42 anos, antigo opositor, afirma ter sobrevivido a dois envenenamentos. Em abril de 2023, foi condenado a 25 anos de reclusão em um julgamento a portas fechadas por divulgar "informações falsas" sobre o exército russo. Está cumprindo sua pena na Sibéria.

Condenada por fazer denúncia

No mesmo mês, Ilia Iachin, de 39 anos, foi condenada em apelação a oito anos e meio de prisão por ter denunciado "o assassinato de civis" na cidade ucraniana de Bucha, perto de Kiev, onde o exército russo foi acusado de atrocidades, o que Moscou nega.

Condenada por extremismo

Acusada de ter "criado uma organização extremista", Ksenia Fadeieva, de 31 anos, ex-deputada aliada de Navalny, também foi condenada no final de 2023 a nove anos no cárcere.

Condenada por extremismo

Em junho de 2023, Lilia Chanicheva, primeira colaboradora de Navalny a ser julgada por criar uma "organização extremista", foi condenada a sete anos e meio de prisão.

Exílio de campeão no xadrez

A maioria dos principais opositores que permanecem na Rússia está encarcerada. Os demais fugiram ou se exilaram, como o ex-campeão mundial de xadrez Garry Kasparov.

Prisão e exílio

Mikhail Khodorkovsky, ex-magnata do petróleo, passou uma década preso por ter se oposto a Putin no início dos anos 2000. Depois de sua libertação em 2013, o ex-oligarca se estabeleceu em Londres, de onde financia plataformas de oposição.

Muitos apoiadores de Khodorkovsky, mas também de Navalny, deixaram a Rússia a partir de 2021, ano que marcou uma forte aceleração da repressão, acentuada desde a ofensiva na Ucrânia.

Repressão a exilados

Moscou também aumenta a pressão sobre os dissidentes no exílio. Em fevereiro, foi aberta uma investigação na Rússia contra o escritor Boris Akunin, exilado desde 2014 em Londres, por "difusão de informações falsas" sobre o exército e "apelo ao terrorismo".

Centenas de ativistas de direitos humanos, opositores e jornalistas foram rotulados como "agentes estrangeiros". Foi o caso em fevereiro de Oleg Orlov, do ex-primeiro-ministro exilado Mikhail Kasyanov e do editor-chefe da Novaya Gazeta, Dmitry Muratov.

Organizações dissolvidas

Pilar da defesa dos direitos humanos na Rússia, a ONG Memorial, co-vencedora do Prêmio Nobel da Paz 2022, foi dissolvida pela justiça russa no final de 2021 por violar a lei sobre "agentes estrangeiros", que impõe rígidas obrigações administrativas.

A Justiça russa também ordenou a dissolução de várias associações com opiniões críticas por terem organizado na Rússia eventos fora de sua "zona de atividade" geográfica. Foi o que ocorreu em agosto com o Centro Sakharov e anteriormente com o Grupo Helsinki de Moscou e o Centro Sova.





Inimigos de Putin que tiveram mortes misteriosas

Alexei Navalni está longe de ser o primeiro inimigo de Putin a morrer de forma misteriosa. A lista de alegados suicídios, atentados e envenenamentos é extensa e começou já nos primeiros anos do governo Putin.

Alexey Navalny

O líder da oposição russa Alexei Navalni morreu na prisão, conforme foi informadoi em 16 de fevereiro. Navalni estava preso em uma colônia penal em Kharp, no Ártico russo, e pouco se sabia sobre o exato estado de saúde.

O principal opositor de Putin foi detido pelas forças de segurança de Moscou em janeiro de 2021 depois de retornar da Alemanha, onde havia se recuperado de uma tentativa de envenenamento enquanto voava da Sibéria para Moscou.

O opositor sobreviveu e os testes feitos em um hospital na Alemanha identificaram que a presença do agente nervoso da era soviética, Novichok, o que elevou o tom das suspeitas contra o Kremlin.

Yevgeny Prigozhin

O chefe do grupo Wagner Ievgeni Prigozhin morreu em 23 de agosto de 2023 após a queda do avião de pequeno porte em que estava ao norte de Moscou. Prigozhin era líder do grupo mercenário que contribuiu para avanços importantes das forças russas na guerra da Ucrânia. Mas, insatisfeito com o Kremlin, o líder promoveu um motim contra o governo russo, que foi impedido no último momento.

Depois do levante, Prigozhin desapareceu por dois meses, aparecendo esporadicamente em vídeos. Imagens que circularam nas redes sociais mostraram um avião em queda livre antes de pegar fogo. Putin negou que o avião havia sido derrubado e afirmou que restos de granada foram encontrados dentro da aeronave, sugerindo que a queda havia sido causada por uma explosão acidental da granada.

Ravil Maganov

Em setembro de 2022, Ravil Maganov, presidente gigante petrolífera Lukoil caiu do sexto andar de um hospital em Moscou e não resistiu. Na época, a agência estatal Tass afirmou que o executivo de 67 anos estava internado depois de sofrer um ataque cardíaco e teria tirado a própria vida. Pessoas próximas Maganov, no entanto, disseram não acreditar na versão de suicídio.

A Lukoil, havia adotado uma postura incomum entre as grandes empresas russas ao criticar a guerra na Ucrânia. "Expressamos nossa sincera empatia a todas as pessoas afetadas por essa tragédia", disse o conselho administrativo liderado por Maganov logo no início do conflito em uma nota que pedia pelo cessar-fogo.

A posição da empresa e o fato de outros magnatas russos terem morrido em circunstâncias misteriosas em meio à guerra na Ucrânia alimentou as suspeitas sobre o caso Maganov.

Boris Nemtsov

Em 2015, o político de oposição Boris Nemtsov foi baleado quatro vezes nas costas por um atirador desconhecido. Na década de 1990, Nemtsov era uma estrela política e foi visto por muito tempo como um possível nome para a presidência. Quando Putin sucedeu ao Boris Yeltsin, ele chegou a apoiar a escolha, mas se tornou cada vez mais crítico aos Kremlin. Uma década depois, liderou os protestos contra os resultados das eleições parlamentares. Horas antes de ser assassinado, convocou marchas contra a o envolvimento militar da Rússia na Ucrânia.

Boris Berezovski

Em 2013, o magnata Boris Berezovski foi encontrado morto no banheiro de casa, no Reino Unido, onde vivia em autoexílio desde que começou a ter desentendimentos com Putin. Ele estava com uma corda no pescoço, o que indicava suicídio, mas os legistas não conseguiram determinar a causa da morte.

Alexander Litvinenko, Anna Politkovskaya e Sergei Iushenkov

Também no Reino Unido, o ex-agente da KGB Alexander Litvinenko foi envenenado em 2006 pelos agentes russos Andrei Lugovoi e Dmitri Kovtun, apontou o inquérito britânico. A suspeita é de que eles teriam recebido uma ordem aprovada por Vladimir Putin. Depois de deixar o serviço secreto russo, Litvinenko passou a ser um forte crítico e acusou o serviço secreto de orquestrar a série de atentados em apartamentos que deixaram centenas de mortos na Rússia, em 1999.

O ex-agente também acusava Putin de ter ordenado o assassinato da jornalista Anna Politkovskaya. A repórter que criticou o presidente no livro a "A Rússia de Putin" foi baleada à queima-roupa no elevador do prédio onde morava. Cinco homens foram condenados pelo assassinato, mas o juiz concluiu que o crime teria sido encomendado. Putin negou qualquer envolvimento do Kremlin na morte da jornalistas.

Ainda nos primeiros anos da era Putin, o ex-coronel Sergei Iushenkov foi baleado na porta de casa em 2003 em Moscou. Assim como o ex-agente da KGB, ele também acreditava que o governo Putin estaria por trás dos ataques do final da década de 90 na Rússia e estava reunindo evidências que provariam essa tese.

Formação

Putin era um agente da KGB, instalado na Alemanha Oriental na década de 1980, e continua marcado pela desintegração da União Soviética, um sinal da derrota de Moscou na Guerra Fria

Valores

O líder russo quer, ainda, ser o porta-bandeira dos valores "tradicionais", frente ao que considera a decadência moral do Ocidente e, em particular, sua tolerância para com a comunidade LGBTQIA+