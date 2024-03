Bases de Sarto e do governo Elmano travam disputa também na formação de chapas de vereadores

Foto: FABIO LIMA DISPUTA por vagas na Câmara de Fortaleza também deve ser quente

A eleição para a Prefeitura de Fortaleza ocupa os holofotes, mas grande parte das energias de campanha são dedicadas à disputa pelas vagas para a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). As candidaturas ao Legislativo também têm papel crucial nas campanhas ao Executivo. As duas estruturas governistas, municipal e estadual, movimentam-se na formação de seus blocos na Capital.

Tradicionalmente, os governistas levam vantagem nas eleições para a Câmara Municipal. Foi assim mesmo quando o candidato de situação foi derrotado, como em 2012. Luizianne Lins não elegeu Elmano de Freitas (ambos do PT) como sucessor, mas os aliados tiveram a maior bancada. E isso foi ainda mais forte em 2004, quando o candidato de Juraci Magalhães (PMDB), Aloísio Carvalho (PMDB), foi apenas o quinto colocado, mas a bancada foi a mais numerosa.

O prefeito José Sarto (PDT) já canta vitória sobre as perspectivas. De cada três vereadores a serem eleitos, ele projeta que dois serão aliados. "Não é pretensão, nós vamos fazer 30 vereadores da nossa base. Depois da eleição, dia 4, no dia 7, pode conferir", disse em entrevista durante reunião na última quarta-feira, 20, com a cúpula pedetista e aliados, na qual foi discutida a formação da chapa. A CMFor tem 43 vereadores.

Presidente do diretório municipal do PDT, o ex-prefeito Roberto Cláudio afirmou que a sigla tem a meta de eleger 14 parlamentares. Para o conjunto das siglas aliadas, a projeção foi a mesma de Sarto, 30. A estimativa do bloco aliado é lançar 400 candidatos à CMFor.

O PT tem projeções mais modestas, mas a meta é fazer a maior bancada do partido na história. Porém, o poderio da atual gestão é reconhecido.

"A gente vem com um peso forte, mesmo sabendo que a base do prefeito tem a maioria dos vereadores aqui. Acreditamos que, além da federação (PT, PV e PCdoB), a gente possa trazer outros partidos aliados da base do governo para se juntar a gente nessa eleição, eleição que tem tudo para que o PT saia vitorioso", afirmou nessa quinta-feira, 21, a vereadora petista Adriana Almeida.



Adriana diz que o PT está sendo procurado por ex-vereadores, nomes de outros partidos e até atuais parlamentares que buscam o partido por estar no comando do governo federal, estadual e, segundo a parlamentar, futuramente municipal.

O PT obteve três cadeiras em 2020. Atualmente ocupa duas na CMFor, porque Ronivaldo Maia (PSD) foi expulso da legenda em meio a denúncia de agressão a mulher. O objetivo é eleger quatro ou cinco vereadores do partido e sete a oito na federação, com PCdoB e PV.

A bancada passa por renovação. Vereadora em 2020, Larissa Gaspar foi eleita deputada estadual. Presidente municipal do PT, Guilherme Sampaio está licenciado do mandato de vereador. Ele vem exercendo mandato de deputado estadual como suplente, porque membros da bancada se revezam em pedidos de licença, a pedido do governador Elmano de Freitas, que quer tê-lo na Assembleia Legislativa (Alece). Ele não deverá concorrer a novo mandato de vereador.

Entre os nomes em que o PT aposta está o ex-presidente da Câmara, Acrísio Sena, e na chegada de Júlio Brizzi, egresso do PDT.

Cid e PSB com olhar em Fortaleza

Parte da aliança governista estadual, o PSB também se move para ampliar a bancada na CMFor. O partido tem a expectativa de eleger entre quatro e cinco vereadores.

"Provavelmente amanhã (esta sexta-feira) nós vamos ter algumas filiações de ex-vereadores, candidatos em outras eleições. Quarta-feira teremos outro momento com algumas filiações. E até o fechamento da janela partidária a gente tem a expectativa de fazer uma chapa para quatro podendo chegar até cinco", projetou.



O vereador ainda afirmou que o senador Cid Gomes (PSB), principal líder do partido no Ceará, está com olhar especial para Fortaleza. Segundo ele, o senador recebe quase diariamente pré-candidatos e busca pessoas de vários setores para ingressar no PSB.

"Tivemos um evento recentemente filiando empresários, pessoas de várias classes, para que o partido fique mais forte para ampliar o número de vereadores e consequentemente de deputados estaduais e federais", completou.