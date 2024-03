"PT e PSB terem duas candidaturas em Fortaleza é improvável", diz Léo Couto

Foto: Érika Fonseca/CMFor LEO COUTO é vereador de Fortaleza pelo PSB

Após falas do senador Cid Gomes (PSB) cogitando uma candidatura própria do partido em Fortaleza, contra uma "hegemonia" do PT, o vereador Léo Couto (PSB) disse ser improvável que as duas siglas apresentem pretendentes diferentes nas eleições.

"A gente é um partido plural, respeita o que cada um pensa, inclusive o senador Cid, mas eu tenho certeza, e já falando também pelo PSB, que a questão de lançar duas candidaturas seria improvável nesse momento", disse ao O POVO nesta quinta-feira, 21.

“Não sou dono da verdade, nem sou radical. Mas eu acho que o exemplo que temos aqui no Ceará de compartilhamento de poder, de não-concentração, de não-hegemonização da política. Acho que é algo bom. Eu tenho defendido com lealdade que a gente possa ter um candidato que não necessariamente seja do mesmo partido que já tem a Presidência da República e que tem o Governo do Estado”, afirmou Cid em evento do PSB.

De acordo com Léo Couto, em hipótese alguma o PSB lançaria um candidato a prefeito sem estar alinhado com o projeto governista do ministro(PT), do governador(PT). Projeto esse em que Cid também está inserido. Portanto, o nome a disputar as eleições deve vir em comum acordo.

"E eu posso lhe dizer, em hipótese alguma, hipótese alguma o PSB lançaria um candidato sem estar de acordo com esse projeto onde o senador Cid também se insere como o ministro Camilo, governador Elmano, todos estão conversando, todos estão aliados para lançar um nome em comum acordo com todos eles, e principalmente que seja o melhor para a nossa cidade", declarou.



Para o vereador, o melhor nome deste projeto e aliança é o do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Evandro Leitão. "O candidato que mais adquire qualidades, o mais articulado", disse Léo Couto.