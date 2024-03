Guilherme considera que pode "haver um outro esforço por consenso" à candidatura do PT em Fortaleza

Foto: JÚLIO CAESAR Pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PT, o deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio durante participação no programa Debates O POVO, da Rádio O ÓPOVO/CBN

Guilherme Sampaio, presidente do PT Fortaleza e pré-candidato à Prefeitura, projetou que "pode haver outro esforço por consenso" em busca de um nome do partido para a disputa na Capital. A avaliação do deputado estadual foi dada nesta sexta-feira, 22, após participação no programa Debates O POVO, da Rádio O POVO/CBN.

"Após o encontro nós temos uma outra fase. Vai estar dada uma composição desse encontro. É um outro momento em que, eventualmente, pode haver um outro esforço por consenso. Se daqui para lá houver alguma novidade, né? Houver fatos novos. Claro que a gente segue dialogando todos os dias", explicou.

E seguiu: "O que eu estou vendo, na condição de presidente do PT, é que as chapas, as correntes, os pré-candidatos estão se preparando para o processo de eleição democrática dos delegados e depois, aí sim, nós teremos um outro estágio de diálogo que, eventualmente, pode resultar no consenso. Até porque a escolha de delegado também já vai se analisar um pouco qual é o sentimento da base do partido dos trabalhadores".

Na avaliação de Sampaio, "as pessoas estão animadas em participar do encontro" que definirá o candidato petista. Ele considerou que, até o momento, todas as cinco pré-candidaturas estão postas e devem ser mantidas.

"Falei com Artur Bruno ontem, inclusive, e o secretário reafirmou a sua pré-candidatura. Não tenho nenhuma informação contrária a essa posição. A deputada Larissa Gaspar está se recuperando de um procedimento de saúde, mas já registrou a chapa de delegados que está defendendo a sua postulação. Então, até onde sei também continua. Os demais pré-candidatos, o meu caso, da Luizianne Lins, do Evandro Leitão: todos nós estamos em plena atividade, organizando nossa chapa de delegados, fazendo reuniões".



