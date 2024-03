PT de Maracanaú decide apoiar reeleição de Roberto Pessoa

Foto: Paulo Rocha/Alece Júlio César Filho, deputado

O diretório municipal do PT de Maracanaú decidiu apoiar a reeleição do prefeito Roberto Pessoa (União Brasil). A decisão, que se deu na noite dessa quinta-feira, 21, causou indignação no deputado estadual Júlio César Filho (PT), o Julinho, que tinha pretensão de concorrer à Prefeitura do Município.

Júlio César acusa o diretório petista da cidade de realizar uma "manobra" para aprovar a resolução. O deputado estadual aponta que filiados do partido foram barrados e não puderam acompanhar a deliberação da executiva do PT de Maracanaú.

"Conversei com os membros da executiva, para que os filiados que estavam fora do local pudessem ao menos participar como ouvintes, apelei para o bom senso, mas infelizmente, não os deixaram entrar. Somos um partido democrático e aberto ao diálogo, mas não é isso que está acontecendo em Maracanaú", afirmou o deputado.

Além disso, o deputado destaca a forma repentina com que a reunião foi marcada e maneira como foi realizada. A mensagem de convocação da executiva foi enviada um dia antes do encontro, realizado em local privado, com muitos filiados dizendo não saber o teor da pauta.

Júlio César pedia a retirada do item 4 da resolução que estava em discussão. No item estava a aprovação do apoio à reeleição de Roberto Pessoa. "4. Apoiar a candidatura a reeleição do atual prefeito "Roberto Pessoa" do União Brasil, sendo de outro partido porém obedecendo à política de alianças definida pelo Diretórios Nacional, Estadual e Municipal do PT", dizia.

Para o deputado estadual, o PT da cidade tem maturidade suficiente para uma candidatura própria e que não poderia ficar se contentando com pequenos cargos. O partido tem Nailton Marques como secretário da Juventude e Lazer de Maracanaú.

Júlio César disse que irá recorrer da decisão, tanto ao diretório estadual quanto ao nacional da legenda. Ele acusou Roberto Pessoa de nunca ter mostrado apoio a Lula ou ao PT em eleições passadas. "Maracanaú merece uma gestão com a cara do Partido dos Trabalhadores, merece ser protagonista da sua história. Vamos recorrer da decisão na instância nacional, já que o processo de decisão não foi transparente. Vamos conversar com nossos líderes, o ministro Camilo, governador Elmano, deputado Guimarães sobre o ocorrido", encerrou.