Caso Marielle: prisões têm desdobramentos políticos e jurídicos

Foto: José Cruz/Agência Brasil Supostos mandantes do assassinato de Marielle Franco descendo do avião da PF no aeroporto de Brasília

Deflagrada ontem, a operação da PF que prendeu cautelarmente três suspeitos de mandar matar a vereadora Marielle Franco (Psol-RJ), ainda em 2018, deve ter desdobramentos jurídicos e também políticos.

Alvos de mandados, o deputado federal Chiquinho Brazão (União-RJ), o conselheiro do TCE do Rio Domingos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa, que comandou a Polícia Civil do Rio, foram encaminhados para unidades do sistema prisional federal.

Além da prisão do trio, a PF também cumpriu 12 mandados de busca e apreensão contra outros personagens, tais como o delegado Giniton Lages, que capitaneou as investigações sobre a execução de Marielle no início dos trabalhos.

Para especialistas ouvidos pelo O POVO, as prisões desse domingo (24), no âmbito da "Murder Inc.", não concluem ainda o processo de apuração das responsabilidades pela morte da parlamentar de esquerda.

Advogado criminalista e professor, Nestor Santiago avalia que os "desdobramentos das prisões dos possíveis mandantes fecham um capítulo aberto desde a data do atentado e abrem outro, que será encerrado com a responsabilização definitiva de todos os culpados pelas mortes por meio de uma acusação oferecida pelo Ministério Público e uma decisão transitada em julgado".

Para o docente, contudo, o episódio é revelador da "profundidade das relações espúrias entre crime e Estado, assumindo a milícia um ponto de interseção entre eles".

Sobre eventuais repercussões políticas, Santiago considera que a PF, "sob o comando do ministro da Justiça Ricardo Lewandowski", obteve "uma vitória", precisamente num momento em que o ex-integrante do STF se via pressionado por causa da fuga de presos da penitenciária de Mossoró, sem solução mais de um mês depois.

"Até bem pouco tempo atrás, a PF ainda não havia entrado no caso", diz Santiago, "em razão de manobras de obstrução de justiça por parte da própria Polícia Civil do Rio de Janeiro, cujo delegado geral, à época dos fatos, também foi preso em razão da operação da PF deflagrada neste domingo, e que teria sido responsável pelo planejamento das mortes".

Assim, a participação da Federal na resolução do caso tende a se converter em dividendos para a instituição, que tem recebido mais atenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste terceiro mandato.

Professor de Direito da Universidade Regional do Cariri (Urca), Fernando Castelo Branco também admite que "há possibilidades de desdobramentos" a partir do cumprimento das medidas contra os irmãos Brazão e Rivaldo.

"O que se encerra com o relatório da Polícia Federal", explica, "é o inquérito policial, a fase administrativa da investigação. Agora, o relatório é encaminhado ao Ministério Público".

De acordo com ele, "é preciso aguardar para ver quem serão os denunciados e por quais crimes", etapa após a qual pode se dar ou não o "recebimento da denúncia", que abre propriamente a fase judicial.

"Portanto, há, ainda, um caminho a ser percorrido até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória", indica Castelo Branco, para quem "são remotas as possibilidades de novidades sobre mandantes e executores do crime".

Indagado sobre o potencial político do caso, o pesquisador é mais cauteloso. "Não deveria ter nenhuma (repercussão política). É um erro grave politizar esse caso e, por exemplo, exibi-lo como um troféu da esquerda contra a direita", argumenta.

Castelo Branco complementa que "assassinatos de defensores de direitos humanos, de lideranças políticas e de mulheres negras em espaços de poder são especialmente graves e caros ao regime democrático" e que é "uma obrigação de Estado sua solução e a punição dos responsáveis".