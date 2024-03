Marielle e Anderson são executados

Marielle Franco e Anderson Gomes foram assassinados na noite do dia 14 de março de 2018. O crime ocorreu quando o carro onde estavam foi alvo de disparos de criminosos no cruzamento das Ruas Joaquim Palhares e João Paulo I, na região central do Rio.



As primeiras suspeitas

Em maio de 2018, uma testemunha procurou a polícia para dizer que um policial militar e um ex-policial militar teriam participado do assassinato. A testemunha contou que os policiais estavam em Chevrolet Cobalt prata, que foi utilizado pelos assassinos.



Carro usado no crime

foi para desmanche

Lessa e Élcio estavam no Cobalt e tentaram ocultar as provas da execução. O destino do veículo foi um desmanche, que seria de propriedade do dono de ferro-velho Edilson Barbosa dos Santos, conhecido como Orelha.



Suspeitas de obstrução

de Justiça dentro da investigação

No início de novembro de 2018, o então ministro da Segurança Pública Raul Jungmann anunciou que a PF passaria a investigar a existência de um grupo criminoso que estava articulado para atrapalhar e impedir as investigações do assassinato de Marielle.



Ronnie Lessa e Élcio Queiroz

são presos

Em março de 2019, os ex-policiais Ronnie Lessa e Élcio Queiroz foram presos pela Polícia Civil do Rio. O delegado Giniton Lages, que então estava à frente do caso, afirmou que os mandantes e as motivações do crime seriam elucidados em breve.



PF vê Domingos Brazão como

'autor intelectual' dos assassinatos

Em setembro de 2019, um relatório da PF apontou Chiquinho Brazão como o "autor intelectual" do duplo assassinato. Na ocasião, o conselheiro do TCE-RJ também foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por obstrução de Justiça.



Provas atiradas em alto-mar

Em junho de 2020, uma força-tarefa formada pela Polícia Civil do Rio, pelo MPRJ e pela Corregedoria do Corpo de Bombeiros do Estado prendeu um bombeiro acusado de obstruir as investigações dos assassinatos. O cabo Maxwell Simões Correa, conhecido como Suel, teria jogado armas e outras provas em alto-mar assim que os suspeitos pelo crime foram presos.



Morte de envolvidos no assassinato

Em novembro de 2021, o sargento reformado da PM Edmilson da Silva de Oliveira, mais conhecido como Macalé, foi morto a tiros na Zona Oeste do Rio. Segundo a delação de Élcio Queiroz, Macalé foi o responsável por contratar Ronie Lessa para o crime, sendo o intermediador entre os mandantes e o executor do assassinato.



Élcio Queiroz faz delação

premiada com a PF

Em julho do ano passado, o ex-policial Élcio Queiroz confessou, em uma delação premiada, que dirigia o veículo usado na execução e que participou do planejamento do crime. Queiroz também citou que Domingos Brazão era o mandante do crime, o que fez com que o caso fosse remetido ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).



Dino diz que caso Marielle

está próximo de ser elucidado

Em dezembro, Dino afirmou em uma coletiva onde apresentou um balanço sobre as ações do Ministério da Justiça, que o caso seria "elucidado em breve". O ministro declarou que o inquérito estava em sua fase final.



Delação de Ronnie Lessa

é homologada

Na última terça, 19, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciou que o STF homologou uma delação premiada concedida por Lessa. Na colaboração, o deputado federal Chiquinho Brazão foi citado como um dos mandantes do crime, o que motivou o deslocamento do caso do STJ para o STF.



Suspeitos de serem os

mandantes são presos

Cinco dias após a homologação da delação de Lessa, a PF deflagrou a Operação Murder Inc., que prendeu os três suspeitos de envolvimento no assassinato da vereadora. A ação também cumpriu 12 mandatos de busca e apreensão na capital carioca expedidos pelo STF.